«ريسبونس بلس» تستحوذ على «هيلث تك» بـ 9.8 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، العاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن استحواذها على شركة «هيلث-تك الإماراتية»، أحد مراكز التدريب الرائدة في المجال الطبي وغير الطبي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9.8 ملايين درهم.

وذكرت «ريسبونس بلس»، في بيان أمس، أن هذا الاستحواذ، سيساعدها على دمج الجانب الحاسم في التدريب والتطوير الوظيفي مع القطاع الرئيس في توريد القوى العاملة الطبية.

وأشارت الشركة إلى زيادة فروع وخدمات التقنيات الصحية في مدينة كوشين الهندية ودبي والدمام ومسقط خلال العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»، توم لويس: «تتمثل رؤيتنا في إنشاء نموذج أعمال حيوية للغاية، وتلبية الطلب المستمر على التدريب نظراً لمتطلباته الإلزامية لتجديد الترخيص الطبي للموظفين».

وأضاف أن «إحدى الأفكار الرئيسة لعملية الاستحواذ هذه، تتمثل في توسيع خدماتنا بطريقة فعّالة من حيث الكلفة في قطاع التدريب، وإضافتها إلى خدماتنا الشاملة».

وتابع لويس: «كجزء من الخدمات التي نوفرها من مصادر القوى العاملة وأسواق توريد القوى العاملة لدينا، نسعى أيضاً إلى توفير الكثير من التدريبات الطبية والمهارات البسيطة المطلوبة قبل تقديمها إلى الشركاء الرئيسين من مختلف القطاعات».

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