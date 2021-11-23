محاكم «دبي المالي العالمي».. «رقمية» بنسبة 100%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي نجاحها في تحويل 100% من عملياتها الداخلية وخدماتها الموجهة للمتعاملين إلى معاملات رقمية بالكامل.

وأفادت في بيان أمس، بأنه وتنفيذاً لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في عام 2018، فقد سرّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي دمج خدماتها ضمن بنيتها التحتية الرقمية الواسعة.

ولفتت محاكم «دبي المالي العالمي» إلى أنها أعلنت في الأسبوع نفسه الخاص بإطلاق الاستراتيجية اللاورقية في فبراير 2018 عن مبادرة «التقاضي بلا ورق»، عن طريق اعتماد أول نظام للإيداع الإلكتروني للمحاكم في المنطقة، إذ تسمح التكنولوجيا الآمنة والمستندة إلى الحوسبة السحابية، بتحميل مستندات القضايا من أي مكان في العالم، ما يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بمختلف تنسيقاتها ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين.

وأوضحت أنها بادرت باستحداث وتنفيذ منصات رقمية مختلفة، للمحافظة على الاتصال مع المتعاملين والمراجعين طوال فترة الجائحة، إذ مددت خاصية الاتصال عبر الفيديو لتشمل طلبات رفع الدعاوى وجلسات الاستماع، إضافة إلى إصدار الأحكام، ليتمكن مستخدمو المحاكم من الوصول إلى جميع «الخدمات الإلكترونية» الشاملة عن بُعد.

كما طورت في عام 2020 خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، لربط المتعاملين مع خدمة «تسجيل الوصايا» عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

ويتيح هذا الخيار، إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج، إمكانية إنشاء وتسجيل وصية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «سنواصل مسيرتنا نحو التحول الرقمي، لتزويد مستخدمينا بأكثر الأدوات تقدماً، وضمان الأمن القانوني في عصر الاضطراب التكنولوجي».

وأضاف: «سنطلق في عام 2022 المرحلة الثانية من مبادرتنا لمختبر تقنيات المحاكم»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وإطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم، لجعل دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة الخاصة بالمحاكم، وكيفية الوصول إلى العدالة على أفضل وجه.

يشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، أضافت في مايو 2021، اللمسات النهائية لترسيخ مكانتها كمحكمة لا ورقية بالكامل، من خلال الحصول على حل الختم الرقمي «إيثاق»، لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات، ودعم مبادرتها اللاورقية، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات (UAE PASS).

ومع اعتماد «إيثاق»، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل، لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونياً.

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