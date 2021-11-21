قصة برج.. «الأمواج».. برجان يوفران 247 وحدة سكنية في «دبي مارينا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتألف مشروع «الأمواج» من برجين سكنيين في منطقة «دبي مارينا»، وهو مشروع عصري طورته «شركة داماك العقارية» في عام 2006، ويتكون من «برج الأمواج 1» ويشتمل على 27 طابقاً، و«برج الأمواج 2» ويشتمل على 10 طوابق، ليوفر هذان البرجان 247 وحدة سكنية متاحة للإيجار أو البيع.

تتنوّع خيارات الشقق في البرجين بين شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة، إضافة إلى وحدات «بنتهاوس» فاخرة، ويمكن للمقيمين الوصول بشكل مباشر إلى «شارع الشيخ زايد».

يحظى المقيمون في المشروع بإطلالات على المرسى، والواجهة البحرية للمدينة، كما يمكنهم الوصول بسهولة إلى العديد من خيارات المتاجر، والمقاهي، والمطاعم القريبة.

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