مشروع تحت الإنجاز.. «قرية جبل علي».. مجتمع سكني على 80 هكتاراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «قرية جبل علي» من المشروعات الجديدة في منطقة جبل علي التاريخية، والتي سيتم إعادة تطويرها من قبل «شركة نخيل العقارية»، لتصبح مجتمعاً سكنياً راقياً، وهو مشروع على مراحل تم إطلاق المرحلة الأولى منه الأسبوع الماضي.

تمتد «قرية جبل علي» على مساحة 80 هكتاراً، وستتضمن ثلاثة مجمعات منفصلة، يحتوي كل منها على فلل عصرية فسيحة، وأحواض للسباحة، وحدائق ومرافق رياضية، فضلاً عن مسجد، ومسارات للدراجات الهوائية والركض.

تحتوي الفلل التي تركز على الضوء الطبيعي، على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومساحة ترفيهية واسعة. ويمكن توسيع عدد من الوحدات لتشمل طابق «بنتهاوس» يضم «تراس» كبيراً.

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