«جمارك دبي» تطلق برنامج «الجِمرق2»

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت دائرة جمارك دبي، بالتعاون مع إذاعة «الأولى» التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الجزء الثاني من برنامج «الجِمرق»، دعماً لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 واليوبيل الذهبي للدولة، واستكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، والذي يُذاع على إذاعة «الأولى» باللهجة المحلية كل يوم أحد.

ويأتي إطلاق الجزء الثاني من البرنامج، بهدف تعريف الجمهور بجهود «جمارك دبي»، ومهماتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في التطور الشامل بإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، مع التركيز على جهودها في خدمة المجتمع، وحماية التجارة المشروعة عالمياً.

وقد تم تسجيل البرنامج، وإعداده داخل استديوهات إذاعة «الأولى»، ويقدمه مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، في ما ستتم إذاعة البرنامج أيضاً عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

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