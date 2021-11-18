حمدان بن محمد: «دبي للطيران» يعكس طموحاتنا بأن تكون الإمارة رائدة «القطاع» عالمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي للطيران، الذي يختتم أعماله اليوم، بمشاركة هي الأكبر في تاريخ المعرض بأكثر من 1200 جهة عارضة من 148 دولة، تشمل أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعات الفضاء والطيران والدفاع. وقال سموه في تغريدة على «تويتر» إن «معرض دبي للطيران والنمو الكبير الذي سجله منذ انطلاقته في 1989، يعكس طموحاتنا بأن تكون دبي رائدة قطاع الطيران في العالم».

وأضاف سموه: أن «دورة 2021 شهدت تسجيل أرقام قياسية على مستوى المشاركات، ونشيد بجهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وفريق عمله وقيادته لنجاح هذا المعرض».

حلول وتقنيات

وبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته في المعرض، والتي رافقه فيها المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، بتفقد جناح شركة «إنترناشونال جولدن جروب» التابعة لمجموعة «توازن» القابضة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركة المتخصصة في حلول الدفاع والأمن المتطورة والتجهيزات الميدانية من حلول وتقنيات متنوعة خلال مشاركتها في المعرض.

كما توقف سموه عند جناح «صناعات الفضاء الكورية»، التي تقدم من خلال معرض دبي للطيران، إنتاجها من الطائرات من طراز «FA-50»، والطائرة العمودية «سوريون» متعددة الاستخدامات، والطائرة العمودية من طراز «LAH» ذات التسليح الخفيف.

التدريب على الطيران

واطلع سموه على تقنيات التدريب على الطيران عبر أحدث أجهزة المحاكاة المقدمة من شركة CAE الكندية المتخصصة في مجال التدريب على الطيران، سواء للاستخدامات المدنية أو الدفاعية، وكذلك طيران الخدمات الطبية، وأحدث ما طرحته الشركة في هذا المجال، ومنه برنامج «Bombardier Global 6500» للمحاكاة، الذي سيتم استخدامه في مركز تدريب الطيارين في دبي اعتباراً من عام 2023 في أول ظهور للبرنامج المتطور خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وشملت زيارة سمو ولي عهد دبي، لمعرض دبي للطيران، تفقّد جناح شركة «بيلويذر» البريطانية، والمتخصصة في الحلول المتطورة للنقل المحمول جواً، حيث تقدم الشركة التي تشارك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران، «سيارة طائرة» قادرة على الإقلاع والهبوط الرأسي مثل الطائرة العمودية، وتمثل حلاً مستقبلياً لمدن المستقبل لمواجهة الازدحام المروري.

إضافات مهمة

وفي جولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الساحة الخارجية للمعرض، زار سموه عدداً من الشركات الروسية العارضة، والتي تشكل منتجاتها إضافات مهمة لقطاع الطيران بشقيه المدني والدفاعي، حيث توقف سموه عند منصات «سوخوي» و«إيركوت» و«أوروس»، واطلع على جانب من منتجاتها ومنها طائرة إيركوت من طراز «MC-21-310»، وطائرة عمودية متعددة الاستخدامات، وسيارة مصفحة تستخدم لتأمين كبار الشخصيات.

كما اطلع سموه خلال زيارته إلى منصة مركز الإمارات للفضاء على مستجدات مشروعات ومبادرات المركز في إطار برنامج الفضاء الطموح للدولة، وتعرف سموه على أهداف مسابقة «اكتشف المريخ» التي أطلقها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» لطلبة الجامعات من دارسي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لاستكشاف المريخ باستخدام البيانات العلمية من مركز البيانات العلمية لـ«مسبار الأمل».

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