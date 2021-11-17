ميناء جبل علي يستقبل سفينة شحن لـ«كو لاينز» الصينية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن ميناء جبل علي، أمس، عن استقباله، في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، سفينة الحاويات «إم في كول هويزو» MV CUL HUIZHOU، التابعة لخطوط الشحن الصينية «تشاينا يونايتد لاين المحدودة» (كو لاينز) قادمة من تشينغداو في الصين، لافتاً إلى أنها السفينة الأولى التابعة لخطوط الشحن التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بيان أن وصول هذه السفينة يعزز مكانة ميناء جبل علي مركزاً بحرياً عالمياً يرتبط مع 150 ميناء على مستوى العالم، وأحد أسرع الموانئ نمواً في المنطقة.

وكان في استقبال طاقم السفينة مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد الإمارات»، شهاب الجسمي، الذي قدم درعاً تذكارية للطاقم، وقبطانها وانغ لي، بحضور ممثل خطوط شحن «كو لاينز» المالكة للسفينة، داريكو داي.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن وصول ناقلة الحاويات «إم في كول هويزو» يؤكد المكانة الرائدة التي يحتلها ميناء جبل علي.

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