«سند»: اتفاقية تمويل مع «أبوظبي الأول» بـ 100 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سند» المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير، والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول.

وأفاد بيان، أمس، بأن صفقة التمويل التي وقعت على هامش «معرض دبي للطيران 2021» تسهم في توسيع نطاق الشراكة التي تجمع بين «سند» و«أبوظبي الأول» منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، لتتجاوز بذلك قيمة الاتفاقات المالية بين المؤسستين الإماراتيتين حاجز الـ950 مليون دولار. وتهدف التمويلات المتنوّعة إلى تعزيز محفظة أعمال «سند» في السوق العالمية لتأجير المحركات وقطع الغيار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، تروي لامبيث: «يسرّنا ترسيخ علاقتنا مع بنك أبوظبي الأول، من خلال صفقة التسهيلات الجديدة، ما يضعنا في موقع ممتاز لتوسيع عروض منتجاتنا وخدماتنا في قطاع الخدمات الصناعية».

بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية الدولية لدى بنك أبوظبي الأول، مهند البورنو: «نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع علاقتنا مع (سند)، وتعزيز ثقتنا الراسخة بهذه الشركة وإمكاناتها المستقبلية، نظراً لما تتمتع به من تميز كبير في قطاع الطيران».

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