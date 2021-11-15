«سند» تكشف عن 4 عقود خلال «دبي للطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سند» المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها، منصور جناحي، إن الشركة ستعلن خلال الأسبوع الجاري في معرض دبي للطيران عن توقيع أربعة عقود، موضحاً أن اثنين من العقود ستعمل على ترسيخ مكانة الشركة في الأسواق الإقليمية لتوسيع النشاط في المنطقة، فيما العقد الثالث مرتبط بالتقنيات، ويأتي تأكيداً لأهمية التكنولوجيا في عمليات المجموعة لتحسين الكفاءة التشغيلية، بينما العقد الرابع، هو صفقة تمويل عبارة عن تسهيل ائتماني يعكس المكانة المتينة التي تتمتع بها «سند» من قبل القطاع المصرفي، رغم الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة على القطاع عالمياً.

وأضاف جناحي على هامش المعرض، أمس، أن «سند» تستعد حالياً لمرحلة ما بعد الجائحة في ظل توقعات عودة الانتعاش لقطاع الطيران عالمياً خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سوق الطيران في الشرق الأوسط تسجل ثاني أكبر نسبة نمو بعد الأسواق الآسيوية.

وبين أن قيمة التزامات العقود التي وقعتها «سند» منذ عام 2018 حتى الآن، تزيد على 27 مليار درهم مع كبار المصنّعين، ويشمل ذلك عقد صيانة لأحد المحركات من شركة «برات آند وتني» بقيمة مليار درهم تم توقيعه خلال العام الماضي في ذروة الجائحة.

وذكر جناحي أن الشركة نجحت خلال العام الماضي ورغم جميع التحديات بمواصلة العمل ولم تتوقف عملياتها، واستمرت أيضاً تأسيس الكفاءات.

وبين أن نجاح «سند» في مجال تصدير المعرفة يتجسد في أن 90% من إيراداتها تأتي من الأسواق الخارجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news