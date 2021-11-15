«الإمارات الإسلامي» يستكمل إصداراً للصكوك بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح مصرف الإمارات الإِسلامي، في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهادات للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأفاد المصرف، في بيان أمس، بأن هذا الإصدار حصل على تصنيف (A+) من وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج الإصدار في بورصتي «ناسداك دبي» و«يورونكست دبلن».

وأوضح المصرف أن الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية، أسهم في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، ما ساعد المصرف على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082% سنوياً.

وأضاف أن هذا التسعير، يعكس أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأميركي، ما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وأسهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأسمال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات، ما يؤكد الريادة القوية لـ«الإمارات الإسلامي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news