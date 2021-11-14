مذكرة تفاهم لدعم لبرنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - وام

وقع "مركز محمد بن راشد للفضاء" مذكرة تفاهم مع "مجموعة فولجا دنيبر" لدعم برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية.

وقع المذكرة كل من سالم المري نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وأرتيمي إيفانوفسكي مدير عام مجموعة فولجا دنيبر مكتب دبي وذلك بحضور سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2021 أحد أضخم الفعاليات العالمية وأكثرها نجاحاً والذي يجمع طيفاً واسعاً من المختصين في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم .

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