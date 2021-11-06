«هواوي» تتيح «بيتال مابس» للخرائط في «نوفا 9»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «هواوي» التقنية الدولية لأعمال المستهلكين، أخيراً، تطبيق «بيتال مابس» للخرائط والملاحة الجغرافية للبحث عن المواقع، والذي يعمل بديلاً عن خدمات تطبيق «غوغل مابس».

وقال رئيس مجموعة أعمال المستهلكين لدى «هواوي» في الإمارات، كيث لي، إن الشركة أتاحت تطبيق «بيتال مابس» ضمن إصدار هاتف «نوفا 9» الذي أطلقته في أسواق الإمارات أخيراً، لافتاً إلى أن التطبيق الذي يأتي ضمن مجموعة تطبيقات حزمة «بيتال ون»، التي تشمل «موبايل كلاود»، و«بيتال سيرش»، يعمل كمحرك بحث. وكشف لـ«الإمارات اليوم» أن الشركة أتاحت تقنية مبتكرة يتم من خلالها ربط لاسلكي بين إصدار «نوفا 9» وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللوحية، والذي كان يتم سابقاً تقليدياً عبر «كبل» يتم من خلاله نقل الصور أو الوصول لملفات الكمبيوتر. ولفت «لي» إلى أن متغيرات الأسواق عقب جائحة «كوفيدــ19» انعكست في الطلب على قطاع الهواتف الذكية، وكان من ضمن التأثيرات ارتفاع التنافسية في تقنيات الشحن السريع، وهو ما تعمل «هواوي» على مواكبته عبر معايير مختلفة، منها طرح تقنية شحن بقدرة 66 واط، وبما يتيح شحناً بنسبة 50% في أقل من 20 دقيقة. وأوضح أن «نوفا 9» الذي يتوافر في أسواق الدولة منذ الخميس الماضي، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا «ماكرو»، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تتيح تصوير الفيديو بدقة «4K».

وكشف أنه تم توفير تقنية للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خاصية تتيح الدمج بالتصوير بين الكاميرتين الأمامية والخلفية، ما يوفر إمكانية تصوير فيديو مع ظهور المتحدث على الشاشة، فضلاً عن توفير خاصية تحرير الفيديو لغير المحترفين.

وأشار إلى أن «هواوي» دعمت «نوفا 9» بشاشة عرض منحنية تستطيع عرض 1.07 مليار لون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news