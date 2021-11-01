أحمد بن سعيد: «دبي الدولي» بكامل طاقته التشغيلية خلال أسبوعين

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، استعداد مطار دبي الدولي لإعادة افتتاح مبنى «الكونكورس A» خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً سموه أنه وبافتتاح هذا المبنى، سيعود «دبي الدولي» للعمل بكامل طاقته التشغيلية.

واستعرض سموه خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، المؤشرات الإيجابية والجيدة في قطاع الطيران، متوقعاً سموه أن تكون دورة العام الجاري من «معرض دبي للطيران 2021»، في الفترة بين 14 و18 نوفمبر، أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة.

معرض الطيران

وتفصيلاً، شدّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، على أهمية «معرض دبي للطيران 2021»، بصفته منصة عالمية تجمع القادة والخبراء حول العالم، لشراكات جديدة، وتمهد الطريق نحو تعافي القطاع، وتحقيق النمو في المستقبل. وتحدّث سموه خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، عن الدور البارز الذي يلعبه المعرض كمنصة مثالية تجمع قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، متوقعاً أن تكون دورة العام الجاري من المعرض أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة، استناداً إلى عدد الدول والجهات العارضة الجديدة المشاركة، والدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحقيق تواصل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي.

كفاءة دبي

وأضاف سموه: «تتميز دورة المعرض للعام الجاري بطابع عصري وإبداعي، إذ يركز على موضوعات مستقبل النقل الجوي، واستكشاف الفضاء، ومجالات الدفاع، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي». وتابع سموه: «تعد الفعالية دليلاً واضحاً على كفاءة دبي ودولة الإمارات في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، إذ تصدرت حماية صحة وسلامة الجميع قائمة الأولويات في خطة استجابة الحكومة للأزمة الصحية العالمية، إضافة إلى تقليل أثرها على الاقتصاد، واليوم نستضيف من جديد فعاليات بارزة وبحضور شخصي، ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي، بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة».

صفقات متوقعة

وتوقع سموه أن يشهد «معرض دبي للطيران 2021» صفقات تجارية وعسكرية، خصوصاً أن صناعة الطيران تتعافى بسرعة من الجائحة.

ورداً على سؤال حول وجود محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية خلال المعرض، قال سموه إن «طيران الإمارات» تجري محادثات مع «بوينغ» بشأن طلبيات طائرات «777 إكس» قبل المعرض وأثناءه، لافتاً إلى أن فريق «طيران الإمارات» سيكون في اجتماعات متواصلة مع مصنعي الطائرات، ومن المتوقع أن يكون هناك ما سيعلن عنه.

مؤشرات إيجابية

وأكد سموه أن الإجراءات التي اتخذتها قيادة دولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» خلال الفترة الماضية، أسهمت في عودة قطاع الطيران للنمو التصاعدي، لافتاً إلى أن مؤشرات قطاع الطيران إيجابية وجيدة، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة.

وأوضح سموه إلى أن كلاً من فنادق دبي وحجوزات الطيران سجلت أداءً ممتازاً، مبيناً أن التحسن في قطاع الطيران جاء بدعم من الزيادة المستمرة في أعداد زوار «إكسبو 2020 دبي». وقال سموه إن قطاع الطيران سيشهد تحسناً أكبر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع بدء موسم العطلات وإجازات رأس السنة الجديدة، فضلاً عن الفعاليات والأحداث المهمة. وكشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن من المؤشرات الإيجابية لأداء قطاع الطيران أيضاً، استعداد مطار دبي الدولي لإعادة افتتاح مبنى «الكونكورس A» خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً سموه أنه وبافتتاح هذا المبنى، سيعود مطار دبي الدولي للعمل بكامل طاقته التشغيلية.

«معرض دبي للطيران»

ويُقام «معرض دبي للطيران 2021» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في «دبي ورلد سنترال» في الفترة بين 14 و18 نوفمبر الجاري.

وقالت «شركة تارسوس الشرق الأوسط»، المنظمة للمعرض، إن التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من 148 دولة، فيما تمثل الوفود الرسمية المدنية والعسكرية 140 دولة، فضلاً عن مشاركة 160 طائرة في منطقة العرض الثابت بالمعرض. ولفتت الشركة في عرض توضحي خلال المؤتمر الصحافي، إلى وجود وسائط نقل بين موقع المعرض وموقع «إكسبو 2020 دبي»، لإتاحة الفرصة للزوار لزيارة فعاليات الحدثين، متوقعة نحو 80 ألف زائر لفعاليات المعرض.

• «نستضيف فعاليات بارزة وبحضور شخصي، ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي، بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة».

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