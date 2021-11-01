25.2 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 10 شهور

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، بأنها تلقت 25 ألفاً و217 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة «دو»، خلال الأشهر الـ10 الماضية، مقابل 27 ألفاً و497 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع سنوي بلغت نسبته 8.3%.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، أنها تلقت 13 ألفاً و506 شكاوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر، مقابل 15 ألفاً و445 شكوى خلال الفترة ذاتها من عام 2020، فيما تلقت 11 ألفاً و711 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2021، مقابل 12 ألفاً و52 شكوى بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد تقرير «تنظيم الاتصالات» بأنه تم إغلاق 89.3% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، بعد حل 9.1% من الشكاوى خلال فترة أكثر من خمسة أيام، بينما تم إغلاق 85.8% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، بعد حل 12% من الشكاوى خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بـ«اتصالات» بلغ 58.5%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 19.4%، وبلغت نسبة الحياد 22.1%.

وبالنسبة للشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، بلغت نسبة الرضا عن حلها 67.3%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 13.2%، ونسبة الحياد 19.5%.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تصدر تقارير دورية بشأن شكاوى الخدمات التي يقدمها المشغلان (اتصالات ودو) في الدولة، في اطار الشفافية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وإزالة أسباب الشكاوى.

• %58.5 مستوى رضا مشتركي «اتصالات» عن حل الشكاوى.. و67.3% بالنسبة لـ«دو».

• الشكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

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