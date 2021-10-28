اقتصادية دبي تضيف نشاطين جديدين خلال سبتمبر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة نشاطين جديدين إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 1100 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وضمّ النشاطان الجديدان كلاً من: نشاط صناعة الحليب النباتي، ويشمل صناعة بدائل الحليب، وعادة ما يكون المنتج من أصل نباتي، مثل المكسرات والبذور، والأرز والشوفان وغيرها، حيث تكون هذه البدائل خالية من اللاكتوز، أما النشاط الثاني فهو تفكيك وتحطيم وسائل النقل، ويشمل المنشآت المتخصصة في تفكيك وتحطيم وسائل النقل المختلفة، مثل العربات والمركبات، وكذلك الزوارق والقوارب، التي وافقت الجهات الرسمية على تحويلها إلى خردة، ويشمل ذلك استرجاع قطع الغيار المختلفة أو الأجزاء الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في إعادة بيعها.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة على جميع المعلومات والشروح حول الرخص، وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون للوجود في دبي.

• النشاطان شملا صناعة الحليب النباتي وتفكيك وسائل النقل.

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