3.1 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، محققاً صافي أرباح بلغ 3.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 19% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالإدارة المدروسة للتكاليف، وخفض مخصصات انخفاض القيمة.

وأفاد البنك، في بيان، بأن إجمالي الدخل سجل نمواً بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 8.9 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، و3% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.1 مليارات درهم منذ بداية العام.

النفقات والأرباح

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي من 2.134 مليار درهم إلى 1.874 مليار درهم.

وسجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5.275 مليارات درهم، بزيادة 7% على أساس ربع سنوي و10% على أساس سنوي، بينما تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 10% على أساس ربع سنوي، و18% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.174 مليار درهم .

الموجودات والودائع

وحافظت الموجودات المربحة على استقرارها، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نحو 232.7 مليار درهم، على الرغم من الدفعات المسبقة الكبيرة للشركات. في المقابل، وصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى نحو 30 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وتحسنت ودائع المتعاملين منذ بداية العام بنسبة 4%، لتصل إلى 214.1 مليار درهم، فيما حافظت السيولة على قوتها مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 90%، ونسبة تغطية السيولة إلى 160%.

الميزانية

كما حافظت الميزانية العمومية على استقرارها، حيث تبلغ قيمة إجمالي الموجودات حالياً 289.4 مليار درهم.

وتحسن معدل العوائد على الموجودات ومعدل العوائد على حقوق الملكية على أساس ربع سنوي عند 1.4% (بزيادة قدرها 10 نقاط أساس على الربع الماضي)، و10.9% (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس على الربع الماضي) على التوالي.

مسار صحيح

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «يمضي الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات وفق مساره الصحيح، حيث تشهد القطاعات غير النفطية أداءً قوياً، وذلك على خلفية تحسن الطلب على الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستهلكين، مدعومة بمعدلات التطعيم المرتفعة بين السكان المحليين».

وأضاف أن «الافتتاح الناجح لمعرض (إكسبو 2020 دبي) ألقى الضوء على قدرة الدولة على التعافي بسرعة من الجائحة العالمية».

وأشار الشيباني إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، حافظ على صموده ومرونته في ظل وجود سيولة نقدية جيدة، واحتياطيات رأسمالية قوية، وربحية محسنة منذ بداية العام الجاري.

عامل محوري

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي، عبدالله علي عبيد الهاملي، إن «الإصلاحات الهيكلية العديدة في مجال التوظيف وقوانين الإقامة، أدت إلى جعل دولة الإمارات من بين أفضل الدول المفضلة للعيش على مستوى العالم».

وأضاف أن «دبي تتجه مع إقرار برامج اقتصادية استراتيجية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، لتحقيق أسرع وتيرة تعافٍ اقتصادي من تبعات الجائحة مقارنة مع أي مدينة أو دولة حول العالم». وأكد الهاملي أن «مصادر التمويل والسيولة لاتزالان تشكلان عاملاً محورياً في النمو القوي للبنك، إذ شهدت ودائع المتعاملين نمواً قوياً بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري، مدعومةً بشكل كبير بأعمال الخدمات المصرفية للشركات».

• 8.9 مليارات درهم إجمالي دخل البنك خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021.

تسارع التعافي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «يستمر تسارع زخم التعافي في دولة الإمارات، لاسيما بعد الإجراءات التنظيمية المدعومة بحوافز اقتصادية تزيد على 100 مليار دولار، وارتفاع أسعار النفط، وتحقيق الأهداف المرجوة من حملة التطعيم القوية على المستوى المحلي». وأضاف أنه «في السياق الإيجابي ذاته فإن مسار أعمال بنك دبي الإسلامي يعكس نمط الاتجاه السائد في الدولة، حيث حقق البنك نمواً ربع سنوي قوياً في إجمالي الدخل، كما حقق زيادة بصافي الأرباح قدرها 19% عن الربع الماضي، ويأتي ذلك على خلفية التفاؤل المستمر في بيئة الأعمال، وافتتاح معرض (إكسبو) العالمي بنجاح».

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