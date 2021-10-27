"فرتيجلوب" تدرج أسهمها في "أبوظبي للأوراق المالية" رسمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، التابعة لـ"أدنوك" و"أو سي آي" والمتخصصة في صناعة الأسمدة، رسمياً عن إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، لتصبح بذلك أول شركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة يتم إدراجها في أسواق المال في دولة الإمارات.

وشهدت عملية الاكتتاب العام لشركة "فرتيجلوب"، التي تعتبر ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب.

وجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 2.9 مليار درهم (795 مليون دولار)، وبلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة، و32 ضعفاً لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة "فرتيجلوب"، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: "يؤكد نجاح الاكتتاب العام على أسهم شركة (فرتيجلوب) التزام (أدنوك) الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادئ الخمسين".

وأضاف: "تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أهم الوجهات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقّع أن يسهم إدراج شركة (فرتيجلوب) في التقدم نحو هذا الهدف، كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية (أدنوك) لخلق وتعزيز القيمة، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة من فرص النمو الواعدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، واقتصاد الهيدروجين الناشئ".



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