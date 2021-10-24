حمدان بن محمد يوجّه بتشكيل «مجلس تجّار حتّا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإنشاء «مجلس تجار حتّا»، في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا، المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

لقاء

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بعدد من رواد الأعمال الشباب في منطقة حتّا، حيث أشار سمو ولي عهد دبي إلى أن المواطن يشكل المحور الأساسي في كل الخطط التنموية الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق الإمارة وبنيتها التحتية، عبر حزمة من المشروعات والمبادرات خلال الـ20 عاماً المقبلة.

كما أشار سموه إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضع المواطن دائماً في قلب خطط التنمية كهدف أسمى، تُسخِّر جميع الجهود لخدمته، وتوفير الحياة الكريمة له.

المواطن

وقال سموه: «المواطن هو أساس التنمية، والخطة التطويرية لحتّا هدفها خلق فرص استثمارية لأهالها، وتنمية اقتصادية يشارك فيها ويستفيد منها شباب حتا».

وأضاف سموه: «الاعتماد سيكون كبيراً على شباب حتّا في إنشاء وإدارة وتسويق المشروعات، فهم جزء أساسي من مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية لحتا، وهدفنا خلق نموذج وطني جديد».

وأوضح سمو ولي عهد دبي، أن «الخطة الشاملة لتطوير حتّا، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة على كل المستويات، وتعزيز مشاركة أبناء حتّا ورواد الأعمال فيها في الخطط التنموية كافة، لترسيخ مكانة حتّا كوجهة لمزاولة الأعمال والاستثمار، وتعزيز حضورها كمقصد سياحي متميز، وتشجيع رواد الأعمال على بدء المشروعات الخاصة في القطاعات كافة».

أبناء حتّا

وأضاف سموه: «نثق بقدرة أبناء حتّا على الإسهام في تنمية المنطقة، ونحرص على توفير جميع أسباب النجاح الكفيلة بدعم أفكارهم ومشروعاتهم.. رأينا رواد أعمال متميزين على درجة كبيرة من الوعي والإدراك، ولديهم الخبرة الكافية والمعرفة العميقة بمنطقتهم، وكيفية النهوض بها، عبر المشاركة الإيجابية في خطة التطوير الشاملة».

مئات الفرص

من جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هناك «مئات الفرص الاقتصادية والسياحية القادمة إلى حتّا».

وقال سموه: «نشجع الشباب جميعاً على الاستفادة منها والبناء عليها، وخلق قصص نجاح وطنية تنطلق من حتا».

وأضاف سموه، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدفها أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وتضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن الخطة الشاملة لتطوير حتّا تعتبر جزءاً أصيلاً من مكونات خطة دبي الحضرية 2040، التي تسخّر كل الإمكانات والجهود لتسريع عجلة التنمية في جميع أنحاء الإمارة.

طاقات كبيرة

وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «رواد الأعمال في حتّا لديهم طاقات كبيرة وإمكانات مبشّرة، تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الخطط التنموية، ونعمل على تهيئة الإطار الداعم لوجود أبناء وبنات المنطقة في مقدمة مسار التطوير الذي تتبناه دبي لحتّا».

وقال سموه: «استمعنا إلى مجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة التي تستلهم الخصائص الفريدة لحتّا، وتحولها إلى مشروعات واعدة تقدم إضافة نوعية لاقتصاد هذه المنطقة، وترسّخ حضورها في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعرفنا على آراء رواد الأعمال حول العديد من المشروعات والاستثمارات في المجالات الرياضية والترفيهية والخدمية والسياحية».

محور اقتصادي

وخلال اللقاء، الذي عُقد بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، والمفوض العام على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري لمنطقة حتا، مطر محمد الطاير، استعرض رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات في حتّا أفكارهم واقتراحاتهم الهادفة إلى المشاركة والإسهام في الخطة التنموية الشاملة التي من شأنها أن ترسم مستقبل منطقة حتا، وترسّخ دورها كمحور اقتصادي مهم وفاعل في العديد من القطاعات.

وعبّر رواد الأعمال الشباب عن خالص تقديرهم للدعم المستمر والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لمنطقة حتّا ولأهلها، مؤكدين أن المشروعات التنموية التي وجهت القيادة بتنفيذها خلال الفترات الماضية أسهمت في جعل حتّا إحدى أهم الوجهات السياحية بالإمارة، وعززت من جودة المنتج السياحي والتجربة الإنسانية والحضارية التي تعكس الوجه التراثي والثقافي الفريد لحتّا.

ولي عهد دبي:

• «المواطن هو أساس التنمية.. والخطة التطويرية لحتّا هدفها خلق فرص استثمارية لأهلها».

• «الاعتماد كبير على شباب حتّا في إنشاء وإدارة وتسويق المشروعات، وهم جزء أساسي من مسيرة التنمية».

نائب حاكم دبي:

• «مئات الفرص الاقتصادية والسياحية قادمة إلى حتّا، ونشجع الشباب على الاستفادة منها والبناء عليها».

• «رواد الأعمال في حتّا لديهم طاقات كبيرة وإمكانات مبشرة تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الخطط التنموية».

دعم رواد الأعمال

تركز الخطة الشاملة لتطوير حتّا على توفير مختلف سبل الدعم لرواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سكان المنطقة، لبدء مشروعاتهم، وتنفيذ أفكارهم الإبداعية، لضمان تنمية اقتصادية مستدامة لمنطقة حتّا.

وتهدف الخطة إلى مواصلة المسارات التنموية في حتّا خلال الـ20 عاماً المقبلة، عبر مجموعة واسعة من المحاور التي يأتي في مقدمتها تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتّا، وتوفير الدعم اللازم لقطاع السياحة المحلية، وجذب الاستثمارات، بينما تراعي الخطة التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة، وتجعله محوراً أساسياً في كل المبادرات والمشروعات التي تتبناها.

تسريع النمو

يستهدف مجلس تجار حتا دعم الاستفادة من الفرص الاقتصادية القادمة لحتا، وإشراك شبابها في إنشاء وإدارة المشروعات التنموية والسياحية، وتسريع مسيرة النمو في هذه المنطقة.

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