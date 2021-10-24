اقتصادية دبي تضيف نشاطين جديدين خلال سبتمبر

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة نشاطين جديدين إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 1100 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية.

وضم النشاطان الجديدان كلا من: نشاط صناعة الحليب النباتي، ويشمل صناعة بدائل الحليب والتي هي منتجات تصنع كبديل للحليب وعادة ما يكون المنتج من أصل نباتي مثل المكسرات، البذور، الأرز، الشوفان وغيرها، حيث تكون هذه البدائل خالية من اللاكتوز. أم النشاط الثاني، فهو تفكيك وتحطيم وسائل النقل ويشمل المنشآت المتخصصة في تفكيك وتحطيم وسائل النقل المختلفة مثل العربات والمركبات وكذلك الزوارق والقوارب والتي وافقت الجهات الرسمية لتحويلها إلى خردة، ويشمل ذلك استرجاع قطع الغيار المختلفة أو الأجزاء الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في إعادة بيعها.

وأشارت اقتصادية دبي، إلى أن دليل الأنشطة الاقتصادية، يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة على جميع المعلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات وخاصة الذي يخططون للتواجد في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news