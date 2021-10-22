مصطلح في العناوين.. «التمويل الشخصي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يُعرف «التمويل الشخصي» بأنه مصطلح يغطي إدارة الأموال، بالإضافة إلى الادخار والاستثمار.

ويشمل الميزانية، والخدمات المصرفية، والتأمين، والرهون العقارية، والاستثمارات، فضلاً عن تخطيط التقاعد، والتخطيط الضريبي والعقاري.

ويشير المصطلح غالباً إلى الصناعة بأكملها التي تقدم خدمات مالية للأفراد والأُسر، وتنصحهم بشأن الفرص المالية والاستثمارية.

ويتعلق «التمويل الشخصي» بتحقيق الأهداف المالية الشخصية، سواء كان لدى الفرد ما يكفي لتلبية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل، أو التخطيط للتقاعد، أو الادخار للتعليم الجامعي للأبناء.

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