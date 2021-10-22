بريطانيا تعلن عن اتفاق تجاري مع نيوزيلندا بعد «بريكست»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

بعد أستراليا واليابان، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقاً تجارياً لمرحلة ما بعد «بريكست» مع نيوزيلندا، ما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ أول من أمس، عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

وقال جونسون في البيان إنه «اتفاق تجاري ممتاز للمملكة المتحدة، يعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا، ويعزز علاقاتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وتأمل بريطانيا في أن يسهم الاتفاق في فتح أبواب «شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ»، وهي «منطقة للتجارة الحرة تضم 11 دولة، بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8.4 تريليونات دولار في عام 2020»، حسب بيان الحكومة.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن هذا الاتفاق للتبادل الحر الموقّع خصوصاً من قبل نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة.

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، أبرمت لندن اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.

وقالت الحكومة البريطانية إن اتفاق الأربعاء مع نيوزيلندا «سيخفف الإجراءات الروتينية للشركات، وينهي الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية، ويخلق فرصاً جديدة لشركات التكنولوجيا والخدمات».

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