تخطيط حوادث ذكي في عجمان

المصدر: دبي ■ وام

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، خدمة تخطيط الحوادث المرورية الجسيمة الذكية، بالتعاون مع شركة «ساعد» المرورية، ضمن مشاركة القيادة العامة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، تحت مظلة حكومة عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إن الخدمة جاءت للتسهيل على أفراد المرور والدوريات وموظفي شركة «ساعد» المرورية في تخطيط وإعداد تقارير الحوادث المرورية الجسيمة، بالاستغناء عن التقارير التقليدية، واستبدالها بخدمة ذكية، عبر جهاز لوحي، يمكّنهم من إعداد التقرير إلكترونياً، ويمكن من خلال الخدمة تصوير الحادث، وإرفاق الصور، وإدخال تفاصيل الحادث وبيانات كل من المتسبب والمتضرر، ثم إرسال التقرير إلكترونياً لأطراف الحادث، مشيراً إلى أن الخدمة توفر الجهد وتختصر الوقت.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بالجهود التي بذلتها «ساعد» في تقديم هذا الإنجاز من خلال إعداد هذه الخدمة التي تدعم عملية التخطيط الذكي للحوادث الجسيمة، وتحقق أفضل النتائج في دعم مؤشر سرعة زمن الاستجابة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«ساعد»، المهندس إبراهيم رمل، إلى أن خدمة تخطيط الحوادث الجسيمة الذكية المقدمة تمتاز بالسهولة والسرعة التي تتيح لمخطط الحادث أن يجري عملية التخطيط عبر النظام من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وخلال دقائق معدودة، لينتهي فيها الإجراء بتأكيد استلام الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

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