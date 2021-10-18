%20 ارتفاعاً بأسعار الفلل في دبي منذ بداية العام

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفاد عقاريون بأن قطاع الفلل قاد ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال سبتمبر الماضي، حيث شهدت أسعار الفلل السكنية، والـ«تاون هاوس»، ارتفاعات بنسب وصلت إلى نحو 20% منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يرجع لأسباب عدة، أبرزها زيادة الطلب على الفلل، سواء من قبل المستثمرين مع ارتفاع عوائدها الإيجارية وانخفاض قيمة رسوم الخدمات المتعلقة بها مقارنة بالشقق السكنية، أو من قبل المستأجرين، لما توفره الفلل من مساحات كبيرة تناسب العائلات، وما تتيحه من خصوصية.

وأضافوا أن جائحة «كورونا» أسهمت إلى حد كبير في تغيير أنماط السكن، التي مال معظمها نحو العقارات ذات المساحات الكبيرة، مثل الفلل، وذلك في ظل البقاء في المنزل والعمل عن بعد خلال ذروة الجائحة.

انتعاش ملحوظ

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد أبوحارب، إن السوق العقارية في دبي تشهد انتعاشاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للفلل السكنية، والـ«تاون هاوس»، وذلك نظراً لإقبال المستثمرين على شرائها، لما تحققه من قيمة إيجارية حالياً، حيث تشهد ارتفاعاً يراوح بين 15 و20%، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2020.

وأضاف أن أسعار الـ«تاون هاوس» والفلل السكنية بشكل عام، ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 20% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك لزيادة الطلب عليها.

وأوضح أبوحارب، أن ما يجعل هذه الفئة السكنية مطلوبة، هو تميزها بالمساحات الكبيرة، والإيجارات المناسبة بالنسبة لكثير من المستأجرين، فضلاً عن أن رسوم الخدمات المتعلقة بها قليلة مقارنة بالشقق السكنية، ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى التوجه إلى الاستثمار في الفلل.

طلب كبير

من جانبه، قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن سوق دبي العقارية شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر التسعة الماضية، محققة أرقاماً جيدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل وجود طلب كبير على الفلل رغم انحسار الجائحة، مرجعاً السبب إلى استمرار اتجاه معظم السكان إلى المساحات الكبيرة التي اعتادوا على السكن فيها خلال ذروة الجائحة.

وأضاف أن المستثمرين يرون أن العائد الإيجاري للفلل والـ«تاون هاوس» أفضل بكثير من الشقق، وذلك لأن رسوم الخدمات المتعلقة بها بسيطة، مقارنة برسوم الشقق، كما أن السوق تتجه بشكل كبير نحو الفلل والـ«تاون هاوس».

توجه مستمر

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن الإقبال الحالي على الفلل بات توجهاً مستمراً باعتباره أحد التفضيلات السكنية في عالم ما بعد الجائحة، وذلك لشريحة واسعة من المشترين والمستخدمين النهائيين، لتلبية الطلب على مساحات معيشية أكبر تضم مرافق خارجية.

وأضاف طباخ أن هذا الإقبال شجع العديد من المطورين العقاريين على إطلاق المزيد من المشروعات التي تركز على الفلل السكنية، دون الشقق، حيث نجح بعضهم في بيع كامل الوحدات خلال اليوم الأول للإعلان عنها.

زخم الطلب

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن الطلب على الفلل السكنية في دبي يحافظ على زخمه، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة جاوزت 20% منذ بداية العام الجاري، وذلك بفضل عوامل رئيسة، أبرزها تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتوافد السياح والمستثمرين ذوي الدخول المرتفعة للمشاركة في المعرض.

ولفت الزرعوني إلى الدور الكبير الذي لعبته جائحة «كورونا» في تعزيز الطلب على الفلل السكنية، للبحث عن عقارات ذات مساحات خضراء واسعة، وسط إجراءات التباعد، فضلاً عن سياسات العمل من المنزل التي ستستمر بعد انقضاء الجائحة، وهذا يتطلب العيش في مساحات واسعة مثل الفلل.

ارتفاع المبيعات

إلى ذلك، قال الخبير العقاري محمد آل علي، إنه خلال الأشهر التسعة الماضية، شهدت السوق العقارية في دبي ارتفاعات كبيرة في المبيعات، خصوصاً بالنسبة للفلل السكنية، كون أسعارها مناسبة، وتتميز بمواقع تجذب المواطنين والمستثمرين الخليجيين، ما زاد نسبة مبيعاتها. وأكد أن الوضع الاستثماري في دولة الإمارات، لاسيما دبي، متميز جداً، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الفلل بنسب وصلت إلى 20% منذ بداية العام الجاري، بدعم من الطلب المتزايد.

أسلوب حياة

واعتبر المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن الفلل توفر أسلوب حياة أكثر تميزاً عن الشقق السكنية، مع توفيرها مساحات معيشية أكبر، فضلاً عن الخصوصية، ووجود حديقة خاصة بها، إضافة إلى أنها مناسبة للعائلات.

رسوم الخدمات

أوضح المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن رسوم الخدمات السنوية المتعلقة بالفلل، أقل مقارنة بالشقق السكنية، حيث إنها تراوح بين ثلاث وخمس دراهم للقدم المربعة سنوياً مقابل ما بين 12 إلى 14 درهماً للشقق، ما يجعل الفلل جذابة للمستثمرين، ولذلك يفضل المشتري الفلل على الشقق، والتي تعطي زيادة في رأس المال أعلى من الشقق السكنية.

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