4984 طلباً معتمداً لاسترداد «الضريبة» عن بناء مساكن مواطنين في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع العدد الإجمالي للطلبات المعتمدة من قبلها لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، إلى 9640 طلباً منجزاً حتى نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع جاوزت نسبته 107.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالعدد الإجمالي للطلبات المعتمدة حتى نهاية عام 2020.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن عدد الطلبات المعتمدة لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري جاوز 4984 طلباً، مقارنة بـ3147 طلباً منجزاً خلال عام 2020 مكتملاً، ومقابل 1399 طلباً تم إنجازها في عام 2019، و110 طلبات تم إنجازها في عام 2018 الذي شهد بداية تطبيق آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً.

وأرجع المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، النمو المتواصل في أعداد المواطنين المستفيدين من آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، إلى زيادة الوعي بآلية الاسترداد، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي نفذتها الهيئة على الآلية منذ بدء تطبيقها، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بهدف إسعاد المواطنين، تنفيذاً لرؤية القيادة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة.

وأضاف البستاني أن الهيئة أطلقت خلال الفترة الماضية المنصة الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتسهيل الإجراءات، كما قامت الهيئة بالتنسيق مع برامج الإسكان التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة، بالعمل على تخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد، بناءً على تعاون الجهات المعنية مع الهيئة بتوفير التأكيدات اللازمة لدعم الطلبات.

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