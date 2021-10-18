مكتوم بن محمد يشهد إطلاق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حالياً وأثره في دعم توجهات التنمية في مختلف مساراتها، يتطلب المزيد من المشاريع النوعية التي تستهدف بالدرجة الأولى تسهيل حياة الناس وخدمة القطاعات الحيوية في المجتمع، وهو ما يستدعي تضافر الجهود للتوصل إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها إتمام التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية للتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، في دورته الـ 41 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة، حيث تفقد سموه، يرافقه سعادة هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من الأجنحة الحكومية على مستوى الدولة إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض، وتعرف على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة.

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى تنامي أهمية معرض "جيتكس" كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وما يوفره المعرض من زيادة إمكانية التعاون في اكتشاف مزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات لتقديم المزيد من التقنيات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية وتطوير المجتمعات وتضمن سعادة الأفراد وراحتهم.

حكومة الإمارات

وتفقّد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية جناح حكومة الامارات الذي يضم مبادراتها ومشاريعها الذكية، حيث تعرف على المبادرات والمشاريع التقنية والخدمات الرقمية التي تقدمها وزرات الدولة، ومنها مشاريع وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتمثلة في خدمة إرشادات السفر التي تم استحداثها على صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الرسمي للوزارة والتطبيق الذكي UAEMOFAIC، كما تابع سموه شرحاً لمبادرات وزارة تنمية المجتمع عبر "منصة جودة الحياة الرقمية" التي تعمل من خلالها الوزارة لرفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية والإنترنت.

هوية رقمية

وشملت زيارة سموه إلى معرض جيتكس، جناح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث حضر سموه إطلاق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية، بحضور معالي اللواء طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها البيانات الضخمة ومفرزات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس.

كما زار سموه منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأطلع من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، على مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تم طرحها خلال المعرض، وتأتي في مقدمتها الإقامة الذهبية والتطبيق الموحد ومنصتي وإقامة دبي اللاورقية فضلاً عن خدمات الجنسية وجوازات السفر وخدمة أنت مميز، والموقع الإلكتروني وخدمات إقامة دبي في إكسبو 2020، والتي تسعى من خلالها الهيئة إلى تحقيق رسالتها الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية لمتعاملي الهوية والجنسية.

100 مبادرة

وخلال زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح حكومة أبوظبي، استمع سموه إلى شرح حول المبادرات والمشاريع الرقمية التي يتم تنفيذها من خلال منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تحت شعار "حكومة المستقبل".، ويصل عددها إلى 100 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي. ويشارك من خلال جناح حكومة أبوظبي 31 جهة حكومية وأكاديمية، وتأتي المشاركة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي.

وخلال زيارته إلى جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، اطلع سموه على ما يتضمنه الجناح من ابتكارات وتطبيقات تقنية تواكب رؤية 2030 للملكة وتعزز استراتيجيتها التنموية، واستمع إلى شرح حول مشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات التابعة لها وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث أعرب سموه عن تقديره لما شاهده من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس التوجهات الطموحة للمملكة والحرص على تقديم خدمات متميزة عبر الانتقال إلى البيئة الرقمية التي تشكل البيئة الأساسية للخدمات المستقبلية.

كما توقف سموه عند منصة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" حيث تعرّف على ما تقدمه المؤسسة من أحدث التقنيات المخصصة للمهمات الطارئة والمُستخدمة في مجالات السلامة العامة وتطوير المدن الذكية، وأحدث الحلول والتطبيقات والأجهزة العاملة على شبكتها للجيل الرابع والتي تُعد من أبرز البنى الأساسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فضلاً على أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في دبي والإمارات وخططها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

دبي الرقمية

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته إلى جناح "دبي الرقمية" على ما تقدمه من خلال مشاركتها في جيتكس تحت شعار "رقمنة الحياة في دبي" وهو الشعار الذي يوجز استراتيجياتها نحو الحياة الرقمية واقتصاد المعرفة الرقمي، حيث استمع سموه إلى شرح حول جناحها الذي يشارك من خلاله 31 من شركاء دبي الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص، وما تقوم به "دبي الذكية" من جهود في سبيل تحقيق رؤية الإمارة وقيادتها الرشيدة في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي.

وزار سموه جناح شرطة دبي حيث اطلع على الابتكارات والتطبيقات الذكية التي تعمل من خلالها شرطة دبي على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للإمارة وفي مقدمتها ضمان السعادة والراحة لأفراد المجتمع، وتحقيق الهدف الأبرز في أن تكون "دبي المدينة الآمنة" نموذجاً للمدن العالمية التي توفر لمجتمعها الخدمات النوعية التي تكفل لهم أعلى مستويات الأمن والأمان.

ومن بين الخدمات التي تستعرضها شرطة دبي من خلال جيتكس غلوبال 2020، خدمات "الحجز الذكي للمركبات"، و"الاستعلام عن القضايا المالية"، والإنقاذ البحري "أبحر بأمان"، ومركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات ونظام الإبلاغ عنها، إضافة إلى منصة البحوث والدراسات الرقمية، فضلا عن خدمات ذكية تسعى من خلالها إلى رفع الوعي المجتمعي بالمتطلبات التي تحفظ على المجتمع أمنه وسلامته، مثل لعبة "من الجاني" والتي يدخل فيها اللاعب الى العالم الافتراضي بواسطة النظارة للبحث عن الادلة، و لعبة "إكسبو 2020" التي تقدم للمشترك جولات تعريفية حول إكسبو.

كما زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة كهرباء ومياه دبي حيث اطلع على عدد من أبرز مشاريع الهيئة وخدماتها الرقمية المبتكرة التي تسهم في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية ومستقبل الخدمات، ورسم ملامح ابتكارات العقد المقبل في قطاع المؤسسات الخدماتية، واستمع إلى شرح حول مشاريع "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، التي تقدم هذا العام، تحت شعار "تجربة المدينة الذكية"، تجربة رباعية الأبعاد تسمح لزوار معرض جيتكس 2021 اختبار تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة، بالإضافة إلى مشاريع الهيئة التي بلغ عددها هذا العام أكثر من 30 مشروعاً مبتكراً، وشراكاتها العالمية.

وتستعرض الهيئة من خلال جيتكس جملة من خدماتها ومبادراتها الرائدة ومنها: محاكي التدريب باستخدام الواقع الافتراضي لمفاتيح شبكة التوزيع وعملياتها، ولوحة بيانات نظم المعلومات الجغرافية – أدوات ولوحة بيانات التحليل واتخاذ القرار، ونظام التحكم اللحظي لرحلات الطائرات الروبوتية "الصقر الطائر" وغيرها.

وشملت زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى معرض جيتكس غلوبال، منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث استمع لشرح عن المشاريع الذكية لجمارك دبي المشاركة في المعرض ومنها مبادرة "آي بوكس" لحفظ الشحنات الثمينة لمسافري الترانزيت، وكذلك برنامج الإفصاح المبكر الذكي والذي يتيح للمسافرين الإفصاح عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة و اطلاق الجيل الثاني من مشروع تطوير الطاولة الذكية والذي يسهم في اختصار الوقت المستغرق في عملية التفتيش والمحافظة في الوقت ذاته على خصوصية المسافرين.

خلال زيارتي اليوم لمعرض جيتكس غلوبال 2021 وعالم الذكاء الاصطناعي، حيث تعرض 3500 شركة من 140 دولة أحدث منتجاتها وابتكاراتها وأفكارها. هذه هي الدورة ال41 من جيتكس حيث بدأ المعرض في 1981 بمشاركة 46 شركة. التكنولوجيا كانت وستبقى أحد أهم محاور التنمية في دبي والإمارات. pic.twitter.com/jh8U5X7Fx2

— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) October 18, 2021

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