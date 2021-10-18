«التعليم والمعرفة» في أبوظبي تستعرض نظام التراخيص الذكي

المصدر: دبي ■ وام

تستعرض دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في معرض «جيتكس 2021» نظام التراخيص الذكي، الذي يُمكّن رياض الأطفال والمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية من تقديم طلبات الخدمات الجديدة، ومتابعة الطلبات المتعلقة بالتراخيص وإدارتها.

ويوظّف النظام تكنولوجيا التعرّف الضوئي إلى الحروف، ما يسهم في تعزيز العمليات، وضمان أعلى مستويات الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

وقال وكيل دائرة التعليم والمعرفة، عامر الحمادي: «تُمثل مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال فرصة مثالية لاستعراض مساعينا المتواصلة لتسخير الحلول التكنولوجية المتقدمة في تعزيز التحوّل والابتكار في مختلف مفاصل القطاع التعليمي، كما تُبرز مشروعاتنا التزام الدائرة بتطوير قنوات تقديم الخدمات الرقمية لمختلف المستفيدين، ما ينسجم مع أجندة أبوظبي الرقمية الأوسع، وركائزها الأربع، المتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة».

وخلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس»، تستعرض الدائرة فهرس الخدمات، وهي البوابة الرقمية الفريدة من نوعها، والمخصصة لدعم المستفيدين من خدمات الدائرة، مثل أولياء الأمور والمدارس والشركاء في القطاع.

ويضمن النظام المؤتمت، الذي يُوفر إمكانية الوصول لجميع خدمات الدائرة وإدارتها، شفافية العمليات عن طريق قائمة مركزية من الخدمات الداخلية والخارجية التي تُقدمها مختلف الأقسام، بحيث توجّه المستخدمين نحو الحلول والقنوات الملائمة لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

وتستكمل الدائرة مشاركتها في المعرض، في إطار جناح حكومة أبوظبي، مع كلمة خاصة يقدمها الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مدرسة “42 أبوظبي للبرمجة” ماركوس مولر هابيج، في الـ19 من أكتوبر الجاري.

ويتناول مولر خلال كلمته منهجية تعليم الأقران المبتكرة في المدرسة التي تستقبل الطلبة من دون رسوم دراسية، كما يتطرق إلى المسارات التعليمية المرنة المعتمدة في المدرسة، والقائمة على المشروعات العملية، والمصممة لتعزيز مهارات الابتكار والتعاون والانضباط الذاتي لدى الطلبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news