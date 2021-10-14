"اتصالات" تشارك في أعمال منتدى "MBB" العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في "مجموعة اتصالات"، خليفة الشامسي، أن العالم وصناعة الاتصالات يشهدان اليوم تحولاً كبيراً في ظل لعب قطاع الاتصالات دوراً رئيساً في تطور وتنمية الاقتصادات والمجتمعات الأمر الذي من شأنه أن يتيح لشركات الاتصالات فرصة الاعتماد على نماذج الاتصال الذكي، وتسخير التكنولوجيا لخلق وتعظيم القيمة المضافة والاعتماد على نماذج أعمال جديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها الشامسي في افتتاح أعمال منتدى "MBB" العالمي، الذي استضافته شركة "هواوي" بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة "GSMA"، ومجلس "SAMENA"، والتي جاءت تحت عنوان " قيادة نهضة الاتصال" بمشاركة وحضور متخصصين في قطاع الاتصالات.

وأكد الشامسي أن اكتساب كفاءات جديدة أصبح في الوضع الراهن أمراً محورياً لشركات الاتصالات، خصوصا مع التوجه السريع نحو الاعتماد على نموذج الخدمة القائم على الخدمات السحابية المبتكرة و غير المتصلة بالبنية التحتية والتي فتحت مجالات تعاون جديدة مع مزودي الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن خدمات الاتصال والخدمات الرقمية وجهان لعملة واحدة.

وتحدث عن مساهمة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الاعتماد على خدمات الاتصال ذي القيمة المضافة، وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه النمو في الخدمات الأساسية إلى تحفيز التطور التكنولوجي، مشيراً إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال إنشاء اتصال ذكي وقابل للبرمجة بالاعتماد على تسخير القوة الكاملة للتحول التكنولوجي لتطوير نماذج الأعمال المختلفة.

واستشهد الشامسي بأمثلة تتطلب زمن استجابة ونطاقا تردديا منخفضين مثل إنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة والجراحة عن بُعد والألعاب الرقمية.

وأوضح أن الواقع الجديد أسهم في تعزيز أهمية شبكة الجيل الخامس، التي أصبحت تلعب دوراً رئيساً في تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاعات العملاء المختلفة، لاسيما مع امتلاك شركات الاتصالات بالفعل أصولًا وكفاءات تساعدها على تحقيق ذلك.

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