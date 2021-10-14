"مبادلة للاستثمارات المالية" تستحوذ على "كيه - ماك إنتربرايسز"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "مبادلة للاستثمارات المالية"؛ المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن استحواذها على شركة "كيه - ماك إنتربرايسز"، المسجلة تحت رمز (K-MAC) من الجهة المالكة لها، وهي "لي إكويتي بارتنرز" (Lee Equity Partners Opportunities Fund)، وذلك بالشراكة مع فريق الإدارة الحالي للشركة.



وحققت شركة "كيه - ماك" منذ تأسيسها عام 1964، نمواً كبيراً من خلال افتتاح عدد من المطاعم الجديدة وإبرام العديد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية.

وتدير الشركة اليوم أكثر من 300 مطعم من سلسلة مطاعم "تاكو بيل"، وتتركز أنشطتها بشكل أساسي في مناطق الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة الأميركية.

وتمثل سلسلة المطاعم التي تملكها الشركة نحو 4% من إجمالي سلسلة مطاعم "تاكو بيل" الشهيرة والرائدة في مجال تقديم وجبات الطعام المكسيكي السريعة "كيو إس آر".



وقال رئيس قسم الأسهم الخاصة في "مبادلة للاستثمارات المالية"، أديب مارتن مطر: "يعد فريق الإدارة الحالي في (كيه - ماك) من أفضل فرق الإدارة العاملة في هذا القطاع، ونحن سعداء بالعمل معهم من أجل تعزيز فرص نمو الشركة، وتحقيق نقلة جديدة في



من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "كيه - ماك"، تينا ريجان: "ستضيف (مبادلة للاستثمارات المالية) بما تملكه من شبكة متميزة، منظوراً جديداً لهذه الشراكة".

يشار إلى أن "جولدمان ساكس"، تولت تقديم الاستشارات لـ"مبادلة للاستثمارات المالية" بشأن هذه الصفقة، فيما قدم كل من "بانك أوف أميركا" و"نورث بوينت" الاستشارات للبائعين.

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