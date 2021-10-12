الودائع المصرفية ترتفع 13.6 مليار درهم خلال أغسطس 2021

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشف المصرف المركزي، في بيانات صادرة عنه أمس، أن الودائع المصرفية ارتفعت خلال أغسطس الماضي بقيمة 13.6 مليار درهم، لتصل إلى مستوى تاريخي يعد الأعلى على الإطلاق، مسجلة تريليوناً و928 ملياراً و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و915 ملياراً و100 مليون درهم في نهاية يوليو السابق عليه.

واستمر تفوق الودائع على القروض في نهاية أغسطس، لتصل إلى 157.3 مليار درهم، ما يعكس وفرة السيولة لدى البنوك، في وقت قدمت فيه تمويلات خلال أغسطس بقيمة 2.8 مليار درهم فقط.

الائتمان المصرفي

ولفت «المركزي» إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2%، من تريليون و768 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية يوليو 2021 إلى تريليون و771 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية أغسطس 2021، نتيجة تزايد بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي.

ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.6%، و0.3%، و4.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 0.3%.

الودائع المصرفية

وبحسب بيانات «المركزي»، فقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من تريليون و915 ملياراً و100 مليون درهم في نهاية يوليو 2021، إلى تريليون و928 ملياراً و700 مليون درهم في نهاية أغسطس 2021، نتيجة زيادة بنسبة 0.6% في ودائع المقيمين، وزيادة بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين.

بدورها، ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 4.6% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وزيادة بنسبة 0.6% في ودائع القطاع الخاص، على الرغم من انخفاض ودائع القطاع الحكومي، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.0% و12.1%على التوالي.

عرض النقد

وارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 1.1% من 653.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، إلى 661.1 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021. كما ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.7% من 1477.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 1487.8 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021.

وارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.3% من 1775 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، إلى 1780.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى زيادة بمقدار 9.7 مليارات درهم في الودائع النقدية، على الرغم من انخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى زيادة (ن1)، وارتفاع بمقدار 2.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

أما الارتفاع في عرض النقد (ن3) فيعود إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2)، على الرغم من انخفاض في الودائع الحكومة بمقدار 4.2 مليارات درهم.

القاعدة النقدية

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8%، وذلك من 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 68.5% في الحسابات الجارية، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، على الرغم من انخفاض بنسبة 2.6%، و16.2%، و1.5% في النقد المصدر، وحساب الاحتياطي، وشهادات الإيداع والأذونات النقدية، على التوالي. وانخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.2% من 3233.4 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 3228.5 مليار درهـم في نهاية أغسطس 2021.

• البنوك قدمت تمويلات خلال أغسطس 2021 بقيمة 2.8 مليار درهم.

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