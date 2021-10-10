قصة برج .. «مارينا أركيد».. برج فاخر بتصميم مستوحى من زهرة الأوركيد

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«مارينا أركيد» برج فاخر يتكون من 47 طابقاً، ويقع في منطقة «دبي مارينا». يتميز البرج بإطلالة جميلة على «نخلة جميرا»، ومدينة دبي للإعلام، و«شاطئ جميرا»، ونادي الإمارات للغولف. أما تصميمه فهو مستوحى من زهرة الأوركيد. يتميز «مارينا أركيد» بموقع فريد يتيح للمقيمين فيه الوصول بسهولة إلى معالم دبي البارزة، إذ يقع بالقرب من «ترام» و«مترو دبي»، فضلاً عن قربه من المطاعم ومتاجر التجزئة الشهيرة في الإمارة. البرج من تطوير شركة «المدائن العقارية»، ويضم 280 شقة سكنية تراوح بين غرفة وأربع غرف نوم، فضلاً عن 10 وحدات «دوبلكس»، منها خمس وحدات سكنية تحتوى كل منها على حديقة و«جاكوزي» خاص. ويشتمل اللبرج كذلك على مرفق للياقة البدينة «جيم»، وبركة سباحة، وتتوافر فيه ثمانية مصاعد.

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