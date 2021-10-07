غرفة دبي تؤكد أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات في مجتمع الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة دبي، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، ندوة افتراضية حول حماية خصوصية البيانات في دولة الإمارات، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 277 مشاركاً.

وأفادت الغرفة في بيان اليوم، بأن الندوة ركزت على الجوانب العملية والقانونية لحماية خصوصية البيانات في بيئة الأعمال، حيث هدفت إلى مساعدة الشركات والقطاع الخاص على فهم المبادئ العامة والجوهرية المتعلقة بخصوصية البيانات في دولة الامارات والآثار القانونية المترتبة على لعدم الامتثال، خصوصاً مع بروز أهمية البيانات في عصر التحول الرقمي للأعمال.

وأدار الندوة كل من الشريك المسؤول عن قسم خصوصية البيانات في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، فيل ميني،

والمدير القانوني لقسم حماية البيانات والخصوصية في «بي دبليو سي»، ريتشارد تشودزينسكي، حيث شاركا الحضور الرؤية حول أساسيات حماية البيانات والجوانب القانونية لسرية البيانات والمخاطر المتعلقة بعدم الامتثال، وتأثيرات تطبيق سياسات لحماية البيانات في المؤسسات والشركات.

وقالت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، جهاد كاظم، إن حماية خصوصية وسرية البيانات يعتبر من أساسيات العمل المؤسسي للشركات، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمجتمع بالشركة الحريصة على بيانات متعامليها.

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