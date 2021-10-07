منصور بن محمد: نموذج دبي في قطاع أمن المنافذ والحدود من الأفضل عالمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن «نموذج دبي في قطاع أمن المنافذ والحدود يُعدّ من أفضل النماذج العالمية، وهو ما يؤكّد تنافسيتها عبر استراتيجيات اجتماعية واقتصادية طموحة، بما ينسجم مع مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها إمارة دبي».

منظومة متكاملة

ونوّه سموّه بالمستوى العالي لمنظومة الأمن المتكاملة وجاهزيتها العالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسخير كل الجهود لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان برفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود في الإمارة.

جاء ذلك، خلال زيارة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لسلطة مدينة دبي الملاحية، ولقاء فريق العمل.

مضاعفة الجهود

وأوضح سموّه أن «الإسهام في تطوير وحماية أمن المنافذ الحدودية، وتنميتها وتأهيلها في مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، يفرض على جميع الجهات المعنية بالعمل في قطاع أمن المنافذ والحدود، مضاعفة جهودها وتضافرها وتأكيد تكاملها، والوصول إلى أعلى مستويات التنسيق والتعاون، للاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات التي قد يحملها المستقبل، وصولاً إلى أعلى مستويات الجاهزية».

أهم الإنجازات

واطلع سموّه، خلال الزيارة، على أهم الإنجازات التي حققتها سلطة مدينة دبي الملاحية، والمهام التي تتولاها القطاعات المختلفة للسلطة، في إطار تعزيز مكانة دبي المتميزة مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول. وشملت الزيارة جولة في منشآت ومرافق سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث اطلع سموّه على غرفة المراقبة والتي يتم من خلالها شرح آليه العمل، كما تفقد سموّه مركز سلطة مدينة دبي الملاحية لإسعاد المتعاملين، حيث أشاد سموّه بجهود فريق عمل السلطة في توفير الخدمات الاستباقية والذكية التي تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.

تقدير

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، موجهاً بتكثيف الجهود، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، لرفع كفاءة وجاهزية تلك المنافذ لتلبية المتطلبات الأمنية، وضمان التكامل وعدم ازدواجية الأدوار، والإسهام مع الجهات الحكومية المعنية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتأمين المصالح الاقتصادية لإمارة دبي في جميع الأوقات.

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