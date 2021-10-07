مناقشة مشروع ميزانية الاتحاد للسنوات الـ 5 المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة السنوات (2022 - 2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات الخمس المقبلة. كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية لعام 2022، والدورة الخمسية المقبلة للسنوات (2022 – 2026)، بالاستناد إلى تقديرات وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المستقبلية، وبناءً على أولويات الإنفاق العام على البرامج التنموية.

وبناء على مخرجات الاجتماع، وجهت اللجنة وزارة المالية بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع ميزانية السنة المالية 2022 مع وضع تقديرات مفصّلة لمشروع دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، آخذة في اعتبارها البرامج والأهداف الاستراتيجية المعتمدة، والرامية بمجملها إلى دعم تحقيق المشاريع والخطط المرتبطة بالاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الموضوعات في مقدمتها الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2021 على ضوء الإيرادات والمصروفات الفعلية للجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من السنة المالية الجارية، كما تم استعراض موضوع الإيرادات التي أشارت إلى تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش أنشطة القطاعات الاقتصادية التنموية في دولة الإمارات من التأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

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