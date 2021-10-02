«الصناعة»: 1294 مواصفة قياسية و632 لائحة فنية تخدم قطاع الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية لقطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وأثرها على تنمية أعمال مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة، وتحسين جودة المنتجات.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، أنه ودعماً لتطوير هذا القطاع، ورفع كفاءته، فقد عملت الوزارة على توفير وتطبيق احتياجاته من المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من خلال إصدار ما يصل الى 1294 مواصفة قياسية، و623 لائحة فنية إلزامية، يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على دمج ممثلين عن القطاعات كافة في اللجان الفنية المعنية بوضع المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية، لترسيخ منهج الشراكة المؤسسية، وتوفير المواصفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة.



من جهتها، أكدت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فرح علي الزرعوني، أن الورشة استهدفت توعية العاملين في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات، بأهمية تطبيق أنظمة القياس الحديثة، بالشكل الذي يدعم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأضافت أنه تم التطرق إلى وحدات النظام الدولي للقياس، وطرق كتابتها، ورموزها، وإلغاء العمل بوحدات القياس غير المقبولة عالمياً، والتي تؤثر سلباً على قبول المنتجات الوطنية خارج الدولة، وكذلك التعريف بدور المواصفات والمقاييس وقدرتها على رفع تنافسية المنتجات الوطنية.



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