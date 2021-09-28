«أدنوك» تُكمل الاكتتاب على أسهم «أدنوك للحفر».. وتجمع 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر»، محققة عائدات إجمالية تزيد على أربعة مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب.

وكانت «أدنوك»، أعلنت زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لـ«أدنوك للحفر» من 1.2 مليار سهم، إلى 1.76 مليار سهماً عادياً، بسعر 2.30 درهم للسهم العادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأسمال «أدنوك للحفر».

وذكرت «أدنوك» في بيان، أن تغطية الطرح، جاوزت أضعاف القيمة المستهدفة، عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.

وأوضحت أنه بعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات «أدنوك» والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%.

ووفقاً للبيان، سيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة، رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم، في 30 سبتمبر 2021.

ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثالث من أكتوبر 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز «ADNOCDRILL» و«ISIN AEA007301012».

وستبقى «أدنوك» بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة، بينما تمتلك «هيلميريتش آند باين» نسبة1% من خلال استثمارها في أسهم «أدنوك للحفر»، الذي تم الإعلان عنه في الثامن من سبتمبر 2021.

البنوك المنسقة والمستلمة

تم تعيين بنك أبوظبي الأول، و«جولدمان ساكس إنترناشونال»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، منسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية «هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» مديري اكتتاب مشتركين.

وعمل «أبوظبي الأول»، كبنك مستلم رئيس للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة. وقامت شركة «موليس وشركاه» بدور المستشار المالي.

وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بيانات تؤكد توافق الاكتتاب العام مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

127 مليار درهم الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام.

«أدنوك» ستبقى بعد انتهاء الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في «أدنوك للحفر».

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