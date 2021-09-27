جناح الفرص في «إكسبو 2020» يبيّن قدرة الأفراد والمجتمعات على صنع عالم أفضل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أزاح معرض «إكسبو 2020 دبي» الستار عن تجربة الزائر الملهمة التي يتيحها عالم الفرص (جناح الفرص)، وهي رحلة عرض تفاعلية تتناول أهم التحديات العالمية في عصرنا، وتلقي الضوء على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الأفراد والمجتمعات يداً بيد لصنع عالم أفضل.

وبصفته الجناح الذي يجسد أهداف التنمية المستدامة، فإن عالم الفرص سيحتضن أيضاً حضور الأمم المتحدة في «إكسبو» الدولي، الذي ستخصّص له مساحة تحمل اسم مركز الأمم المتحدة.

«مسارات»

وأفاد «إكسبو» في بيان، أمس، بأن تجربة عالم الفرص ترحب بالزوار في ثلاثة «مسارات» متوازية، تركز على الماء، والغذاء، والطاقة - وهي موارد اختيرت لأنها تمثل احتياجات الإنسان الأساسية، وتشكل جزءا من أهداف التنمية المستدامة - بما يبيّن إمكانية استغلال الفرص على المستوى المحلي من أجل المصلحة العالمية الأكبر.

«أدلاء»

ويقود الزوارَ عبر تلك المسارات ثلاثة «أدلاء» نُفّذت مشروعاتهم المبتكرة بأقل قدر من الموارد، لكنها أحدثت مع ذلك تأثيراً غير واقع مجتمعاتهم.

ويعمل أبيل كروز، من بيرو، على حل مشكلة نقص المياه عبر صنع شِباك الضباب، التي تحصد الضباب وتحوله إلى ماء، فيما تعمل مريم الجنيبي، من الإمارات، في الزراعة العضوية المستدامة، وتروج لها ولممارسات الأكل الصحية، وتشجع الأفراد على زراعة خضراواتهم، أما فاطمة جمعة حاجي، وهي مدربة رئيسة تعلم النساء تركيب الألواح الشمسية، فتساعد في توليد طاقة مستدامة في زنجبار، حيث يحصل أقل من 4% من السكان على الكهرباء.

قصص

ويشارك أفراد مجتمع كل «دليل» الزوارَ قصصاً عن تحسن حياتهم، بما يتجاوز مجرد الحصول على الماء والغذاء والطاقة، الأمر الذي يبيّن الترابط بين مختلف أهداف التنمية المستدامة، وكيف أن تلبية المتطلبات البشرية الأساسية تفتح فرصاً أخرى.

وتكتمل التجربة المحفزة للفكر بغرفة التعهدات، وهي مساحة مقلوبة «عبر السحب»، يُطلب فيها من الزوار الالتزام بخريطة سلوكية من شأنها أن تحدث فارقاً في حياتهم وحياة الآخرين في مجتمعاتهم، وتُنقل التعهدات بعد ذلك إلى «الحديقة»، وهي مساحة في سقف الغرفة.

برامج

وبناءً على رحلة الزائر التفاعلية، سيوفر مركز الأمم المتحدة مجموعة ديناميكية من البرامج على مدار الأشهر الستة لـ«إكسبو 2020»، من شأنها تثقيف الزائرين وإلهامهم وإشراكهم ليتخذوا خطوات مؤثرة نحو مستقبل مزدهر للإنسان وكوكب الأرض، وذلك عبر الإسهام في أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات

من جهة أخرى، يستضيف عالم الفرص «برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية»، الذي يستعرض مبادرات بسيطة لكن فعالة، ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ويمكن تكييفها أو محاكاتها أو توسيع نطاقها لتحقيق تأثير عالمي معزز.

وتعرض منطقة أفضل الممارسات المشروعات الـ50 التي يدعمها البرنامج، مرددة الرسالة ذاتها التي يحملها عالم الفرص: العمل الجماعي هو السبيل إلى عالم أفضل.

ركيزة أساسية

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، إن «أهداف التنمية المستدامة، تشكل ركيزة أساسية في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وهي بدورها تقود أهداف (إكسبو 2020 دبي) وبرامجه»، مضيفة أن «عالم الفرص هو التجسيد لما تمثله أهداف التنمية المستدامة وما ترمي إلى تحقيقه».

منارة أمل

وتابعت الهاشمي: «سيكون الجناح منارة أمل ومصدر إلهام لجميع الزوار، ويذكرهم بأنهم، بصرف النظر عن المكان الذي قدموا منه أو عن عمرهم أو جنسهم، يملكون القدرة على تحقيق أثر إيجابي، ولابد من البدء الآن».

ولفتت إلى أنه «سيكون لمشاركة الأمم المتحدة، ووجود مركز لها في الجناح، دور كبير في دعم وإيصال هذه الرسالة»، قائلة: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا ودفع جهودنا المشتركة قدماً من أجل صنع مستقبل أفضل للإنسان وكوكب الأرض».

المستقبل

من جهته، أفاد المفوض العام للأمم المتحدة لدى «إكسبو 2020»، ماهر ناصر، بأن «قادة العالم اعتمدوا في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بصفتها مخططاً للبشرية من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقاً للإنسان وكوكب الأرض».

وقال إن «جائحة (كوفيد-19)، والتغير المناخي، وعدم المساواة المتنامية، كانت من أبرز التحديات التي تهدد الإنجازات المحققة منذ عام 2015، حيث لا تتطلب هذه التحديات مضاعفة عزيمتنا وجهودنا مرتين فحسب، للعودة إلى المسار الصحيح، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بل تتطلب مضاعفتها ثلاث مرات».

رؤية

وأضاف ناصر: «يسرّني بالتالي أن أرى أن أهداف التنمية المستدامة تشغل حيزاً بارزاً في (إكسبو 2020)، وهي أيضاً في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات».

جناح الفرص

صُمم جناح الفرص على أيدي مهندسي «إيه جي آي أركيتكتس» ليشكل ساحة كبيرة تجسد هدفه، المتمثل في توفير منصة للمشاركة الاجتماعية عبر الثقافات المختلفة.

وعلى ارتفاع 32 متراً فوق سطح الأرض، تمثل المظلة الشبكية للجناح سُحُباً في حالة تحول مستمر، والأحلام التي نطمح جميعاً إلى تحقيقها، بينما تغطي «سجادة» من الطين الأرضية وواجهة الجناح، تمثل الأرض وتدعو الزوار إلى مشاركة تجاربهم، وصمم معرض الجناح كل من «أليك فيت أوت» و«إيكاريا أتيليه». وإلى جانب موضوعَي التنقل والاستدامة، وهما الموضوعان الفرعيان الآخران لـ«إكسبو 2020 دبي»، يهدف موضوع «الفرص» إلى بحث كيفية إطلاق العنان لإمكانات المجتمعات والأفراد، للمساعدة في رسم ملامح المستقبل وتوفير فرص متساوية للجميع.

يقود الزوارَ عبر المسارات «أدلاء» نُفّذت مشروعاتهم المبتكرة بأقل قدر من الموارد.

يستضيف عالم الفرص «برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية»، الذي يستعرض مبادرات بسيطة لكنها فعالة.

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