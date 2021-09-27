الانتهاء من محطة توليد كهرباء في «الإمارات العالمية للألمنيوم» بمليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار و«دوبال» القابضة، عن الانتهاء من إنشاء محطة توليد الكهرباء الأكثر كفاءة على مستوى دولة الإمارات، والتي ستسهم بشكلٍ ملحوظ في تحسين الأداء البيئي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه تم بناء المحطة الجديدة، وفق أحدث التقنيات بكلفة بلغت مليار درهم، حيث تستخدم التوربين الغازي فئة «H-Class» من «سيمنس للطاقة»، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات وفي قطاع صناعة الألمنيوم على مستوى العالم، بقدرة توليد تبلغ نحو 600 ميغاوات.

وتعمل المحطة الجديدة على تحسين كفاءة توليد الطاقة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مما يوفر الموارد الطبيعية ويقلل من التكاليف والانبعاثات الضارة بالبيئة.

ويوجد عدد خمسة توربينات أقدم وأقل كفاءة من النموذج الحالي المتطور المستخدم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقد تم تعليق العمل في جميعها، وذلك لاستخدامها فقط في حالات الطوارئ.

واستغرقت أعمال بناء المحطة الجديدة نحو 12.8 مليون ساعة عمل، أي ما يعادل عمل شخص واحد لأكثر من 6000 عام.

وبلغت القوة العاملة 3778 عاملاً في ذروتها خلال نوفمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء من المشروع بسجل سلامة عالمي ودون وجود إصابات تؤدي إلى إجازة من العمل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعيد محمد الطاير، إن «استكمال هذا المشروع يعزز الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الاستدامة»، مشيراً إلى أن «محطة الطاقة الجديدة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تُعد من المحطات ذات الكفاءة التشغيلية العالية وخطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، مصبح الكعبي، إن «إنجاز المشروع الجديد، دليل على الجهود الكبيرة التي نبذلها من أجل خفض الكلفة والحد من الانبعاثات الضارة في قطاع صناعة الألمنيوم، كما يؤكد التزامنا بالمساهمة في وضع الحلول لمختلف القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «على الرغم من تفشي جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من تحديات، فقد تم الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في شركة «سيمنس للطاقة»، كريم أمين، إن «هذا المشروع الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة للشركة، من طراز (H-Class)، يرسي معياراً جديداً في صناعة الألمنيوم من حيث تحقيق أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة».

أعمال بناء المحطة الجديدة استغرقت 12.8 مليون ساعة عمل.

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