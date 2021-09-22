تعديلات على لوائح وقانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون التوظيف المعدل (رقم 4) لعام 2021، والذي يُدخل تعديلات على نظام قانون التوظيف بشأن خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.

وأوضح المركز في بيان، أن التعديلات الجديدة تعمل على تعزيز وضوح بعض مجالات القانون بما يشمل تطبيق فترات التقادم على المطالبات المقدمة بموجب قانون التوظيف، واستحقاقات الإجازة، ومدة فترة الاختبار للعقود قصيرة الأجل محددة المدة، وبعض الشروط المحددة التي يضمها القانون.

كما يشمل القانون تعديلات على متطلبات الصحة والسلامة الأساسية في مكان العمل بموجب قانون التوظيف بما يراعي ترتيبات العمل من المنزل.

وتعكس التعديلات على اللوائح والقوانين التنظيمية التزام المركز المالي المستمر بالحفاظ على إطار قانوني وتنظيمي شفاف وقوي، يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

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