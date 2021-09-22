حمدان بن محمد: ثقة العالم بدبي تزيد مسؤوليتها شريكاً في دعم أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فعاليات مؤتمر ومعرض «غازتك»، الذي يعد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المُسال والهيدروجين والطاقة، بمشاركة 15 ألفاً من الخبراء والمتخصصين في تلك المجالات من مختلف أنحاء العالم بالحضور المباشر للمرة الأولى عالمياً منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، بينما تستمر أعمال الحدث حتى 23 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ثقة كبيرة

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي في الأوساط العالمية، وعلى المستويات كافة، لاسيما في مجال تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، تزيد من مسؤوليتها شريكاً في دعم أهداف التنمية العالمية المستدامة، وكذلك دورها في إيجاد البدائل والخيارات التي تدعم هذه المسيرة، مع ما تطلقه من مبادرات ومشروعات خلاقة، حيث يتنامى دور دبي في تقديم الحلول التي تسهم في التغلب على تحديات يتشارك العالم في العمل على إيجاد سيناريوهات فعالة للتعاطي معها بكفاءة، بما يكفل استدامة التنمية، ومن أهمها ترشيد الموارد، وحسن توظيف مصادر الطاقة، خصوصاً النظيفة منها والمتجددة من أجل ضمان سلامة البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

أولوية رئيسة

ونوّه سموه بأهمية إيجاد وتوظيف حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما يمثل أولوية رئيسة ضمن أولويات دولة الإمارات، وإمارة دبي التي تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في المبادرة إلى تبني بدائل تمكنها من تلبية احتياجات النهضة التنموية الشاملة فيها من الطاقة، بأسلوب يراعي الحفاظ على البيئة بالاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية، ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تطبيق الحلول المستقبلية للطاقة لخدمة غايات التنمية المستدامة.

دور مهم

وخلال حضور سموه حفل الافتتاح، الذي رافقه فيه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، تابع سمو ولي عهد دبي كلمة مسجلة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الدكتور سلطان أحمد الجابر، تناول فيها الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، مع سعيها المستمر لترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في هذا المجال، بما تنفذه من مشروعات نوعية تهدف من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وحماية مكوناتها، في ضوء المبادئ التي تضمنتها «وثيقة الخمسين»، والأهداف التي رصدتها، وامتداداً لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي استشرف فيها المستقبل بشأن حماية البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

الحدث الأكبر

كما تابع سموه والحضور فيلماً قصيراً حول معرض ومؤتمر «غازتك»، تناول مراحل تطور الحدث، وأهم المحاور التي يركز عليها، والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال جلساته المكثفة بمشاركة نخبة من خبراء المجال حول العالم، وعلى مدار أيام انعقاد الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم وحتى 23 سبتمبر الجاري.

جولة

ثم قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في المعرض، رافقه خلالها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، حيث اطلع سموه على أبرز الأجنحة المشاركة، وأهم ما تطرحه من حلول وابتكارات في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المسال والهيدروجين والطاقة، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات في هذا الإطار، لاسيما على مستوى المنطقة.

حلول متطورة

وحرص سمو ولي عهد دبي خلال الجولة على التوقف عند أجنحة عدد من الشركات العالمية الكبرى المشاركة في المعرض هذا العام، حيث تجاذب سموه أطراف الحديث مع القائمين على تلك الشركات، واطلع منهم على ما يقدمونه من حلول متطورة وابتكارات حديثة من شأنها تعزيز قدرة العالم على الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة، داعياً سموه إلى ضرورة تكثيف الجهود وتضافرها على المستوى الدولي من أجل تعزيز استخدامات مصادر وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستفادة من الغاز الطبيعي بصورة أكبر في دفع مسيرة التنمية العالمية المستدامة.

شرح

كما حرص سموه على زيارة عدد من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، إذ استمع إلى شرح من قياداتها حول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف التنموية التي حددتها القيادة الرشيدة ضمن وثيقة الخمسين، واستراتيجيات الطاقة المعمول بها في الدولة، ومستهدفات تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في المرحلة المقبلة، بما يدعم التزام دولة الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحفاظ البيئي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تحفظ للأجيال المقبلة بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

مركز رئيس

وفي ختام الجولة، أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الوتيرة القوية التي يسير بها قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، مشيداً بالتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل مشاركة العارضين من مختلف أنحاء العالم، وضمان سلامة القائمين على الأجنحة المختلفة وكذلك الزوار من داخل وخارج الدولة، وكذلك ما يتم توفيره من خدمات لوجستية بكفاءة عالية، قبيل وخلال وعقب الحدث، مؤكداً أن دبي ستظل دائماً المركز الرئيس للمعارض والمؤتمرات في المنطقة، بما توفره من خدمات وتسهيلات نوعية في الأوقات كافة.

ولي عهد دبي:

• «توظيف حلول الطاقة النظيفة والمتجددة أولوية رئيسة.. ودبي تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في تبني بدائل تلبي احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة».

• «دبي ستظل المركز الرئيس للمعارض والمؤتمرات بما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية وما توفره من أجواء آمنة للعارضين والزوار».

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