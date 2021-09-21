إطلاق الأغنية الرسمية لـ «إكسبو 2020»

المصدر: وام ■ الإمارات اليوم

أطلق «إكسبو 2020 دبي»، اليوم، أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان «هذا وقتنا» قبل أقل من 10 أيام على افتتاح بوابات الحدث الدولي أمام العالم، وتحتفي الأغنية بالمستقبل وتسلط الضوء على الاعتزاز بثقافة دولة الإمارات وتجمع بين بلدان العالم، بينما تسرد قصة الشعار الرئيس لـ«إكسبو» «تواصل العقول وصنع المستقبل» بلغة الموسيقى العالمية.

يقود الأغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي، سفير «إكسبو 2020»، ترافقه كل من المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية ألماس، البالغ عمرها 21 عاماً، التي أدرجتها منصّة «سبوتيفاي» في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية - الأميركية المرشحة لنيل جائزة «غرامي»، ميسا قرعة، وهي أيضاً المديرة الفنية لأوركسترا الفردوس النسائية في إكسبو وبيركلي أبوظبي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني: «تعمل معارض إكسبو الدولية على جمع الناس معاً، ويشرفنا أن نرحب بمجموعة من المواهب الرائعة لتشدو بالأغنية الرسمية لـ(إكسبو 2020 دبي)، التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتُلهم الجميع في غضون أقل من 10 أيام، نتطلع إلى الترحيب بالعالم أجمع، وصنع ذكريات لا تتكرر لملايين الزوار».

وقال حسين الجسمي: «أغنية (هذا وقتنا) تحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته، وتحققه اليوم، وما ستحققه في السنوات المقبلة.. إنها أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها، أينما كان في العالم. المشاركة في مثل هذا الحدث البارز في تاريخ الإمارات أمر شيق ومشرّف للغاية».

من جهتها، قالت ألماس: «أنا فخورة جداً بكوني إماراتية ولدي دور في لحظة ستبقى إلى الأبد جزءاً من تاريخ بلادي.. هذه الأغنية تجسيد للأمل واليقين بأن التعاون سيسفر عن مستقبل أفضل للجميع».

وقالت ميسا قرعة: «يشرفني أن أتعاون في أغنية (هذا وقتنا) مع هذه المواهب العربية البارزة. (إكسبو 2020) لحظة مهمة للعالم العربي بأسره، وللعرب في شتى أقطار العالم. عبر هذه الأغنية، آمل أن نتمكن من إلهام الناس من جميع الأعمار، ومن مختلف مناحي الحياة، للسعي نحو أحلامهم.. فالاحتمالات غير محدودة».

و«إكسبو 2020» من أول الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، وتستمر فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022، ليدعو ملايين الزوّار إلى المشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم، في ضوء توفير الموسيقى قوة لتوحيد المجتمعات والنهوض بها.

حسين الجسمي: «(هذا وقتنا) أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها».

مرجان فريدوني: «نتطلع إلى الترحيب بالعالم أجمع، وصنع ذكريات لا تتكرر لملايين الزوّار».

ألماس: «فخورة جداً بكوني إماراتية ولدي دور في لحظة ستبقى إلى الأبد جزءاً من تاريخ بلادي».

ميسا قرعة: «آمل أن نتمكن من إلهام الناس من جميع الأعمار، ومن مختلف مناحي الحياة، للسعي نحو أحلامهم».

يقود الأغنية النجم الإماراتي، حسين الجسمي، سفير «إكسبو 2020»، ترافقه كل من الإماراتية ألماس، التي أدرجتها منصّة «سبوتيفاي» في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، والمغنية اللبنانية - الأميركية المرشحة لنيل جائزة «غرامي»، ميسا قرعة.

لمشاهدة الأغنية الرسمية لـ «إكسبو 2020، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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