«الخزانة الذكية».. أحدث طريقة لتوصيل الطعام خلال «إكسبو 2020 دبي» دون تلامس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت منصة «GrubTech» المتكاملة لتقديم الخدمات للمطابخ السحابية والمطاعم، أمس، أول نظام خزانة ذكية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في شراكة استراتيجية مع «طلبات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة في المنطقة، والمزود الرسمي لخدمة توصيل الأطعمة لـ«إكسبو 2020 دبي».



خزانة ذكية

ويقدم نظام الخزانة الذكية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمتعاملي «طلبات»، خيار توصيل الطعام دون تلامس عبر أجنحة «إكسبو 2020 دبي»، إذ سيتمكن المتعاملون من وضع طلباتهم على تطبيق «طلبات»، ليتم إخطارهم تلقائياً عبر رسالة نصية بمجرد إيداع الطلب في الصندوق المخصص داخل الخزانة الذكية. وفور وصولهم إلى الخزانة، سيتمكن المتعاملون من مسح رمز الاستجابة السريع (QR) من التطبيق مباشرة لفتح الصندوق.

وكشف بيان صدر أمس، بأن مختبرات «إيمنسا» للتكنولوجيا العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات، قامت بتصنيع نظام الخزانة الذكية من «GrubTech»، باستخدام أحدث التقنيات، ولتوفير حل قوي ومرن يمنح المتعاملين الثقة أن توصيل طلباتهم سيتم بأمان وفعالية.

ووسيتم وضع الخزائن الذكية بشكل استراتيجي في موقع «إكسبو 2020 دبي» لتقديم تجربة مريحة للزوار والعاملين فيه، إذ تم تثبيت كل صندوق من صناديق الخزانة الذكية بدائرة تحكم إلكترونية مزودة بتقنية خاصة صممتها وطورتها GrubTech لتدعم وتتواءم مع أي جهاز إلكتروني، مما يسمح للشركات المعنية بمراقبة الخزائن والتحكم بها عن بعد.

وتوفر هذه التقنية لشركة «طلبات» رؤية كاملة من بداية الطلب حتى توصيله للمتعامل، إضافة إلى تقديم مستوى جديد من القدرة على التحكم في العمليات.



ابتكارات واعدة

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ومختبرات «إيمنسا» للتكنولوجيا، فهمي الشوا: «يبرز تطوير هذا النظام البراعة والابتكار والقدرات التي تتمتع بها شركات دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «يأتي نظام الخزانة الذكية ثلاثية الأبعاد كنتيجة مباشرة للفكر التقدمي الذي يميز شركة (طلبات)، جنباً إلى جنب مع أحدث تقنيات (GrubTech) والهندسة الرقمية المتطورة التي تقدمها (إيمنسا)»، مؤكداً أن المنطقة تشهد الكثير من الابتكارات الواعدة.

بدوره، قال مدير التكنولوجيا في «GrubTech»، محمد حميدي: «يسعدنا أن نشارك في (إكسبو 2020 دبي) وأن نستعرض أحدث ابتكارات التوصيل غير التلامسي، جنباً إلى جنب مع شركائنا في (طلبات)»، لافتاً إلى أن «Grubtech» شركة محلية لها دور عالمي في سوق المأكولات والمشروبات.

وتابع: «يساعد نظام الخزانة الذكية، مشغلي المطاعم وتجار التجزئة، على تبسيط عملية تلقّي الطلبات، كما يمكّن المشغلين من تحسين عملياتهم الداخلية، وتعزيز أنظمتهم عبر تحليل البيانات التي يتم جمعها من نظام الخزانة الذكية».

رحلة الطلب

في السياق نفسه، قال نائب رئيس شركة «طلبات» لدولة الإمارات، جيريمي دوتي، إن «طلبات» تواصل النمو، في وقت يظل فيه الابتكار والتكنولوجيا من المجالات الرئيسية التي نسعى باستمرار إلى ترقيتها وتحسينها في جميع عملياتنا.

وأضاف: «بوصفنا المزود الرسمي لخدمة توصيل الأطعمة لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإن هذا يفتح عالماً من الفرص لاستكشاف طرق جديدة لتوصيل الطلبات إلى ملايين الزوار».

وتابع: «بالتعاون الوثيق والعمل عن قرب مع شركائنا التقنيين مثل (GrubTech)، فإنه يمكننا تقديم طريق مختلفة للتوصيل، مع التأكد من التحكم برحلة الطلب ومراقبتها من البداية إلى النهاية. وللمرة الأولى، سيتمكن المتعاملون في (إكسبو) من استلام طلباتهم مباشرة من الخزائن الذكية، الحل القابل للتنفيذ خارج نطاق المعرض في المستقبل».

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