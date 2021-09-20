تراجع أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية خلال يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بانخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 0.02% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة بنسب طفيفة، تزامناً مع حدوث ارتفاع كبير في المقابل لمجموعات أخرى على رأسها «النقل» و«الترويح والثقافة» و«التجهيزات والمعدات المنزلية».

وتُشكل المجموعات التي انخفضت أسعارها، 67.5% من إجمالي إنفاق المستهلكين، بينما شكلت المجموعات التي ارتفعت أسعارها النسبة الباقية وهي 32.5%.

وأوضح المركز، في تقرير «التضخم يوليو 2021»، الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام، بلغ 106.62 نقاط في يوليو الماضي، مقابل 106.64 نقاط في يوليو 2020.

وبيّن التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة هي: مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي انخفضت أسعارها بنسبة 4.3% وتشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين، إضافة إلى مجموعة الأغذية والمشروبات التي تراجعت أسعارها بنسبة 1.5% وتشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين.

كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.8% وتشكل 3.2% من الإنفاق، فضلاً عن انخفاض أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% وتشكل 4% من حجم الإنفاق.

وانخفضت أيضاً أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.04% والتي تشكل 5.4% من الإنفاق، علاوة على انخفاض أسعار مجموعة التبغ بنسبة 0.01% وهو ما يشكل 0.3% من الإنفاق، كما انخفضت أسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 2.4% وتشكل 6.2% من الإنفاق.

في المقابل، لفت تقرير المركز «الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، إلى ارتفاع أسعار خمس مجموعات سلعية أخرى، هي مجموعة خدمات النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10.6% وتشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين، كما ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 17.2% وتشكل 3.2%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 1.2% وتشكل 7.7% من الإنفاق، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت أسعار خدمات الصحة بنسبة 0.5%.

ارتفاع أسعار مجموعات «النقل» و«الترويح والثقافة» و«التجهيزات المنزلية».

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