قصة بـرج.. «سنترال بارك دبي».. مقر لـ 90 شركة متعددة الجنسيات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعتبر أبراج «سنترال بارك دبي» مشروعاً متعدد الاستخدامات يقع في مركز دبي المالي العالمي.

ويتألف المشروع من برج سكني مكوّن من 47 طابقاً بطول يصل إلى 797 قدماً، إضافة إلى برج يضم مكاتب مكوّن من 45 طابقاً بطول 721 قدماً.

وتحتضن أبراج «سنترال بارك» 90 شركة لجنسيات متعدد على مساحة 513 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية، وأكثر من 28 منفذ بيع بالتجزئة، كما تستضيف عدداً من الفعاليات مع العلامات التجارية المحلية والعالمية، منها شركة «ميرك سيرونو الشرق الأوسط»، وفنادق «ماريوت» الدولية، والهيئة الاتحادية للضرائب، فضلاً عن وزارة الاقتصاد، وشركتي «بتروتشاينا إنترناشونال»، و«هكسلي أسوشيتس غلوبال» وغيرها من الشركات.

ويقدم برج «سنترال بارك» المكتبي مجموعة واسعة من حوافز التأجير المصممة لجعل الحياة المكتبية سهلة قدر الإمكان.

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