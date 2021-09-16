«دبي للسياحة» تكثف حملتها العالمية لتسليط الضوء على «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) تكثيف جهودها ضمن حملتها التسويقية العالمية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي، وجهة مفضلة للزيارة على خريطة السياحة العالمية، وذلك في ظل الزخم الإيجابي الذي حققه قطاع السياحة في دبي على مدار الأشهر الماضية من العام الجاري، مع استقبال الإمارة لنحو ثلاثة ملايين زائر دولي خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2021.

وشارك المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في سلسلة من اللقاءات المباشرة والافتراضية مع الشركاء وممثلي المؤسسات الإعلامية في عددٍ من الأسواق الرئيسة، بما فيها المملكة المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة، حيث قدّم نظرة شاملة متفائلة لمستقبل قطاع السياحة في دبي، مع تحقيقه نتائج إيجابية خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن استعداد دبي لاستضافة فعاليات كبرى خلال الفترة المقبلة، ومن بينها معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن تسليط الضوء على التجارب المميزة والعروض التي تقدمها المدينة لزوارها.

مدينة فضلى

وقال كاظم: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الفضلى للحياة والعمل في العالم، فإننا نعمل على تكثيف حملتنا التسويقية العالمية، لتأكيد أقوى مستويات الأداء الممكنة للقطاع السياحي، وكذلك ترسيخ الانطباعات الإيجابية لدى المسافرين الدوليين، بكونها الوجهة المفضلة للزيارة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه دبي استقبال الزوار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، مع تطبيقها الإجراءات الاحترازية المعتمدة».

وأضاف: «حرصنا على التواصل مع الشركاء ووسائل الإعلام المختلفة في الأسواق الرئيسة، وذلك بالتعاون مع فريق (إكسبو 2020 دبي)، للتعريف بأول معرض (إكسبو) عالمي ينظم في المنطقة، فضلاً عن المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي كوجهة فريدة من نوعها، وقد كانت الآراء والملاحظات التي تلقيناها من مختلف الجهات المشاركة إيجابية ومشجعة، بينما نواصل العمل لجذب مزيد من الزوار من أسواقنا الرئيسة كافة».

وأشاد كاظم بجهود مختلف الشركاء للاستفادة من الزخم الإيجابي لهذا العام الاستثنائي، لاسيما مع تسجيل القطاع نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، والاستعداد لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

لقاءات عالمية

وكان كاظم التقى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ومسؤولي وكلاء السياحة والسفر في روسيا في الثاني من سبتمبر الجاري، إذ أطلعهم على المبادرات المتنوعة التي اتخذتها دبي للمساهمة في تعزيز أداء القطاع السياحي العالمي. فيما كشفت نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات لدى مكتب «إكسبو 2020 دبي»، سوماثي راماناثان، خلال اللقاء، عن بعض المعلومات المتعلقة بهذا الحدث العالمي الكبير.

كما انضم كاظم «افتراضياً» إلى لقاء مع وسائل الإعلام البريطانية والعالمية على مائدة إفطار استضافتها «دبي للسياحة» في لندن بداية الشهر الجاري، وهو أول لقاء مباشر يُعقد في سوق المملكة المتحدة منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

وطرحت «دبي للسياحة» خلال الفعالية التي حضرها شركاء ومتعاملون ووسائل إعلام معنية بقطاع السفر، عدداً من الموضوعات شملت آخر التطورات في القطاع، إضافة إلى إلقاء الضوء على وجهات ترفيهية ومعالم جديدة في دبي، مثل متحف المستقبل، و«ديب دايف دبي»، أعمق حوض للغوص في العالم، و«عين دبي»، أطول عجلة مشاهدة في العالم.

وفي السياق ذاته، تمت استضافة فعالية ترويجية أخرى في مدينة نيويورك الأميركية، تضمنت كلمة مسجلة للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعرضاً مباشراً قدّمه نائب المفوض العام لجناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، ماثيو أسادا.

حملة «#دبي_تقدم»

كما أتيحت الفرصة للحضور وممثلي وسائل الإعلام وممثلي وكلاء السياحة والسفر، لمشاهدة المقطع السينمائي الثالث من حملة «#دبي_تقدم»، أحدث حملة عالمية بمشاركة نجمي هوليوود: جيسيكا ألبا، وزاك إيفرون، والتي تم تصميمها لعرض التجارب الاستثنائية المتوافرة للزوار للاستمتاع بإقامتهم في دبي.

ويتم ترويج حملة «دبي تُقدِّم» من إخراج كريغ غيلزبي، بـ16 لغة في 27 دولةً، من خلال السينما والمطبوعات والمنصات الرقمية وقنوات البث، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث نجحت منذ إطلاقها خلال شهر واحد من تحقيق أكثر من 200 مليون مشاهدة، من خلال المقاطع السينمائية «Spy»، و«RomCom» و«Buddy Comedy».

3 ملايين زائر

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت ثلاثة ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (يناير - يوليو 2021).

وحلّت دبي في المركز الثالث عالمياً بعد لندن وباريس من حيث نسبة الإشغال الفندقي بمعدل وسطي بلغ 61%، في وقت تعتبر فيه دبي من أولى الوجهات التي أعادت فتح أسواقها وتقديم الخدمات في مختلف مرافقها حتى الآن.

وتحقق ذلك بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدت نهجاً تدريجياً لاستئناف النشاط الاقتصادي، مع التقيد الصارم ببروتوكولات الصحة والسلامة العالمية. كما تُصنّف الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم.

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