«مربط دبي» يقيم مزاداً للخيول مع انطلاق «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ وام

أعلن مربط دبي للخيول العربية عن إقامة مزاد خاص بإنتاجه المحلي، خلال الأيام الأولى من انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» الشهر المقبل.

ويقام المزاد في الميدان العشبي لـ«مربط دبي» يوم السبت التاسع من أكتوبر المقبل، ليكون موعداً عالمياً جديداً لعرض جديد إنتاج المربط من أجمل الخيول العربية الأصيلة، التي اشتهر بجودتها وإنجازاتها القياسية، والتي جعلت منه الأفضل في العالم، والأكثر إقبالاً في السنوات الأخيرة من المرابط العالمية، بفضل التقدم الكبير لإنتاجه في تطوير دماء خيولها، وتحقيق نتائج ذهبية في البطولات الدولية.

ويتضمن برنامج المزاد معاينة الخيول المعروضة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ثم انطلاق المزايدة في الساعة الثانية.

ويعتزم «مربط دبي» عرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد، مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، وذلك من أجل منح مناسبة «إكسبو 2020» ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات، بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوّة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

ويعتبر «مربط دبي» الأقوى إنتاجاً عالمياً في السنوات الأخيرة كمياً ونوعياً باعتراف مجتمع الخيل العربي في العالم، سواء تعلق الأمر بالتقييم الصادر عن الخبراء والمتتبعين في هذا المجال، أو بالنتائج القياسية التي تحفظها البطولات المحلية والعالمية على مدى تاريخها.

نجاح قياسي

ولاتزال تتردد أصداء النجاح القياسي الذي حققه المربط في مزاده الأخير، الذي أقيم داخل أسوار المربط في 13 من مارس الماضي، وهو نجاح أسدل الستار عن نجاحات المزادات السابقة بتحقيق رقم قياسي جديد، فيما بلغ سعر أغلى خيل بيع بالمزاد 800 ألف درهم مع المهرة «دي شفا»، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي شرود»، ما يفسر مستوى التنافس، وحرص المشاركين على ضم إنتاج مربط دبي إلى مرابطهم، وضخ دماء الخيول ذات الجودة العالية في برامج التربية والإنتاج لديهم.

ومثلما سجل «مربط دبي» مبادرة كريمة لفائدة المشاركين في المزاد الماضي بتخصيصه مجموعة من شبوات فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفحل العالمي «دي سراج»، وذلك من خلال عملية السحب بالقرعة على مجموعات ثلاث متضمنة شبوة وشبوتين وثلاث شبوات مقسمة حسب قيمة الشراء، يتوقع أن يجدد المربط خلال «مزاد إكسبو» المبادرة نفسها، وهو أسلوب اعتاده المربط في كل مزاداته، تشجيعاً للمشاركين، أو تخصيص جزء من ريعها للحاجات الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن «مربط دبي» قد أطلق موسم التشبيه من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» ومن الفحل العالمي بثنائية ذهبية «دي سراج» والفحل المتميز «دي نائل»، وهي فرصة يعتبرها المهتمون سانحة للاستفادة من هذه الأهرامات الإنتاجية في تطوير الخيل العربية لدى المرابط الوطنية والدولية.

وأكد المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، أن «مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية» يقام بشكل استثنائي لثاني مرة هذا العام، بعد المزاد السنوي الذي أقيم في شهر مارس، وذلك تجاوباً مع الأهمية القصوى للحدث العالمي «إكسبو 2020» الذي سينطلق أكتوبر المقبل.

وقال إن «مزاد إكسبو 2020» حدث عالمي كبير وفرصة تاريخية، و«مربط دبي» معني جداً بالإسهام في زاوية اختصاصه، ونعلم أن كل المعنيين بتطوير مجالات نشاطاتهم سيكونون في الموعد، ومن حق المهتمين بالخيل العربية الأصيلة تطوير إنتاجهم والاستفادة من إمكانات الجودة العالمية التي يتيحها المربط.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمربط دبي،

عبدالعزيز المرزوقي، أن «مزاد إكسبو 2020» حدث يستمد قوته من عاملين مهمين: أولهما أهمية الحدث العالمي التاريخي معرض إكسبو 2020، وثانيهما الأهمية البالغة للمزاد نفسه، نظراً إلى الطلب المتزايد على الإنتاج المحلي لمربط دبي، لاسيما بعد النجاح القياسي الذي شهده المزاد السنوي في مارس الماضي، وكذلك النتائج العالمية التي حققها إنتاجنا، وتمتعت به عشرات المرابط من الشرق والغرب في منصات التتويج الدولية في المواسم الماضية وخلال العام الجاري، الذي تستمر معه إنجازاتها بتفوق لا غبار عليه يتصدر صناعته أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل العالمي «دي سراج».

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