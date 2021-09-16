حمدان بن محمد: المعارض الكبرى في دبي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المعارض الكبرى التي تستضيفها دبي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال سموه، خلال زيارة قام بها إلى معرض «الخمسة الكبار»، أمس، إن الأداء القوي لقطاع المعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق، ويفتح المجال أمام توفير فرص جديدة للنمو، منوهاً سموه بما أعدته دبي من بيئة نموذجية للأعمال والاستثمار.

وكان معرض «الخمسة الكبار»، الذي أقيمت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عالمية وإقليمية ومحلية واسعة، ضمت أكثر من 1200 عارض من 50 دولة، اختتم أعمال دورته الـ42، أمس، بعد أربعة أيام من النشاط المكثف للعارضين ضمن تسعة معارض متخصصة أقيمت ضمن الحدث الرئيس، وشملت مجالات التشييد والبناء، ومختلف الصناعات المكملة في أحد أكبر التجمعات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

انطلاقة جديدة

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المعارض الكبرى التي تستضيفها دبي تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك، إذ يمثل حرص العالم على الاجتماع واللقاء وجهاً لوجه على أرضها، بداية رؤية مشتركة هدفها استئناف مسيرة التنمية عقب فترة استثنائية، نجحت فيها دبي ودولة الإمارات في التعامل بكل كفاءة مع تبعاتها.

وأضاف سموه، خلال زيارة قام بها إلى معرض «الخمسة الكبار»، أمس، أن الأداء القوي لقطاع المعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق، ويفتح المجال أمام توفير فرص جديدة للنمو، منوهاً سموه بما أعدته دبي من بيئة نموذجية للأعمال والاستثمار، بينما تباشر حالياً، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات عالمية وشركات كبرى، دورها في تعزيز الحوار العالمي، لتجاوز التحديات الراهنة، واكتشاف آفاق التطوير المستقبلية، واستحداث مسارات جديدة لدعم الانتعاش الاقتصادي، مع تهيئة الأجواء الآمنة اللازمة لتمكين القائمين على مختلف القطاعات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم للتلاقي، بهدف إقامة شراكات جديدة تعين على رفع معدلات النمو.

ونوّه سموه بالأهمية الكبيرة لقطاع التشييد والبناء، بما له من دور في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم أهدافها، لاسيما مع التوسع في توظيف التقنيات المتطورة ضمن عمليات تشييد الأبنية الذكية، فضلاً عن الاهتمام بملاقاة المعايير التي تراعي الحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعين على تحقيق مستويات أعلى من ترشيد الموارد المستخدمة في عمليات البناء.

جولة الأجنحة

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافقه فيها المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، على أجنحة الدول المختلفة المشاركة في المعرض، وما تقدمه من منتجات وحلول متطورة، حيث مثّل المعرض فرصة نموذجية للمختصين، من مقاولين ومطورين عقاريين، ومهندسين ومعماريين، للقاء والوقوف على مستجدات القطاع، وتبادل الأفكار حول سبل النهوض بمشروعاته خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، أثنى سمو ولي عهد دبي على التنظيم الجيد للمعرض، الذي رُوعي فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية بصورة دقيقة من أجل ضمان سلامة آلاف العارضين والزوار، وهو الأمر الذي أظهرت فيه دبي تفوقاً واضحاً من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها خلال الأشهر السابقة، تزامناً مع عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي، وحرص حكومتها على توفير كل الضمانات التي تجعل من زيارة ضيوف دبي تجربة إيجابية ومثمرة على كل المستويات.

150متحدثاً عالمياً

ضمت الدورة الـ42 من معرض «الخمسة الكبار» أكثر من 70 جلسة حوارية، شارك فيها نحو 150 متحدثاً عالمياً، إذ تمت مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بواقع ومستقبل قطاع البناء والتشييد، من أبرزها: دور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز مستقبل القطاع وضمان الاستدامة، في حين تمكّن الحدث، من خلال استقطاب مشاركة دولية واسعة، من إحياء الحوار بين القائمين على القطاع، استعداداً للمشروعات الجديدة المنتظر انطلاقها في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19».

ولي عهد دبي:

• «دبي أعدت بيئة نموذجية للأعمال والاستثمار، وتباشر دورها في تعزيز الحوار العالمي لتجاوز التحديات الراهنة».

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