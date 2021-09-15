مطارات دبي.. عمل متواصل استعداداً لاستقبال ملايين الزوار لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعداداً لاستقبال زوار وضيوف «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه الدولة في دبي، مطلع أكتوبر المقبل، يواصل موظفو الصفوف الأمامية في منافذ مدينة دبي كافة، الجوية والبحرية والبرية، العمل على مدار الساعة كخلية واحدة، وفريق متحد، ضمن منظومة متكاملة، بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، إذ يسهمون بشكل مباشر في تعزيز سمعة الدولة ومكانتها، ودبي بشكل خاص، إقليمياً ودولياً.

والتقى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، المسؤولين في المنافذ الجوية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية رئيس اللجنة التنفيذية في «إكسبو 2020 دبي» في إقامة دبي، اللواء طلال الشنقيطي، للاطلاع على آلية فرق العمل، للاستعداد لاستقبال الزوار القادمين عبر مطارات دبي، كما وجه بضرورة مضاعفة العمل، للاستعداد لاستقبال ملايين الزوار في «إكسبو 2020 دبي»، لصنع علامة فارقة في تاريخ الحدث.

وتفقد المري سير العمل في منصات الجوازات في مطار دبي الدولي، وذلك ضمن جولاته التفقدية الدورية لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على جاهزية موظفي مأموري الجوازات.

وأوضح أن إقامة دبي قد جهّزت فرق عمل مختصة لمتابعة الإجراءات والتسهيلات لاستقبال المسافرين ورواد الحدث الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الذي يحمل طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية بعد جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن «موظفي الصفوف الأمامية يقع على عاتقهم خلق الانطباع الأول لزوّار الدولة القادمين عبر مدينة دبي، خلال استضافة (إكسبو 2020 دبي)، حيث يعكسون الصورة المشرّفة لها، بتعاملهم اللبق، وحسهم بالمسؤولية، والوعي التام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع تداعيات (كوفيد-19)، وإسهاماتهم في تقديم نسخة تليق بمكانتها والمنطقة العربية، والعمل على ترك أثر إيجابي لا ينسى في ذاكرة المسافرين».

وأضاف أن ما نشهده اليوم من جهود كبيرة ومكثفة من فرق العمل، يؤكد جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال العالم من جديد، والاستعداد التام لعودة حركة السياحة، وفق أفضل معايير السلامة الدولية، حفاظاً على سلامة المسافرين والقادمين إلى دبي، وأن الإمارات من خلال «إكسبو 2020 دبي»، تبعث رسالة أمل وتفاؤل للعالم، بأنها قادرة على استئناف الإنجازات، وكتابة قصص النجاح التي طالما سطّرتها، بفضل الرؤية الحكيمة التي جعلت من المستحيل ممكناً، وأصبحت تعرف بدولة اللامستحيل.

وأثنى المري على الجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي، في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان، لحماية منافذها، وتحقيق السعادة لزوارها، متوجهاً بالشكر والتقدير للمديرين والمسؤولين الذين وظّفوا طاقاتهم للوقوف يداً بيد مع فرقهم، وإعانتهم ليكونوا على ثقة بأداء عملهم، مع ضرورة الاستمرار بهذا المستوى المتفاني، وبضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة، وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، داعياً الجميع إلى تكثيف الجهود، والعمل بروح الفريق، لضمان تقديم تجربة لا تنسى على أرض الأحلام دبي، وترسيخ مكانتها كأفضل مدن العالم، وأكثرها جذباً للزوار.

المري:

• «الإمارات من خلال (إكسبو 2020 دبي) تبعث رسالة أمل وتفاؤل للعالم، بأنها قادرة على استئناف الإنجازات».

• «جهود فرق العمل تؤكد جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال العالم من جديد».

• «(إكسبو) يحمل طموح العالم لرسم ملامح

• مستقبل جديد للبشرية، بعد جائحة (كوفيد-19)».

• المري دعا إلى العمل بروح الفريق، لتقديم تجربة لا تنسى على أرض الأحلام.

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