1200 شركة من 55 دولة تشارك في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، مشاركة 1200 شركة من 55 دولة، في الدورة الـ23 من معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل، في مركز دبي للمعارض، بموقع «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن دورة عام 2021 من المعرض تمتد على مساحة 29 ألفاً و200 متر مربع، برعاية 60 مؤسسة راعية، ومشاركة 10 أجنحة دول.

مشروع جديد

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس ومؤسس «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل الدورة المقبلة من معرض «ويتيكس»، إن الهيئة ستنتهي خلال فبراير المقبل من دراسة مشروع تعمل عليه حالياً لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 28 ميغاواط في منطقة حتا، من خلال 14 برجاً مخصصاً.

وأضاف أن «ديوا» تجري حالياً تجارب قياس لسرعة الرياح الفعلية في المنطقة، لجمع البيانات الدقيقة، ودراسة القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء، والتفاصيل المتعلقة بالمشروع.

الطاقة النظيفة

وأوضح الطاير لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي، يصل حالياً إلى 1300 ميغاواط، وبنسبة تصل إلى 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية لمزيج الطاقة في دبي، لافتاً إلى أنه سيتم رفع إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الأول من العام المقبل، لتصل إلى 1600 ميغاواط، من خلال إنتاج طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط.

وذكر أن «مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» التي تنفذها الهيئة بنظام المنتج المستقل، تعد أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

مبادرات

وأفاد الطاير، بأن الدورة المقبلة من معرض «ويتيكس»، ستشهد استعراض مبادرات جديدة متعلقة بمشروع «سبيس داي» للفضاء، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة، وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، فضلاً عن الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين»، في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية، وتقنيات مراقبة الأرض.

فرصة استثنائية

وقال الطاير إن دورة 2021 من المعرض، تشكل فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوّار، ليكونوا جزءاً من أول «إكسبو» دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وإحدى أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، حيث تمكنت دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة.

وأضاف أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أصبح أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، كما يعكس حرص واهتمام إمارة دبي، بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.

«مبادئ الخمسين»

وأشار الطاير، إلى أن وثيقة «مبادئ الخمسين» التي اعتمدتها القيادة الرشيدة، الأسبوع الماضي، تنص على أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة، هي المصلحة الوطنية الأعلى، لذا يمثل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم، لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات، وبناء الشراكات، والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات.

قمة الاقتصاد الأخضر

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بأن معرض «ويتيكس» يتزامن مع الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها الهيئة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين، يومي السادس والسابع من أكتوبر 2021، تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، ويشارك فيها نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة آليات التنمية المستدامة، ومنظومة التعاون الدولي، للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي.

سعيد الطاير: «الدورة المقبلة من (ويتيكس) ستشهد مبادرات جديدة متعلقة بمشروع (سبيس داي) للفضاء».

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