«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» تنضم إلى «الجواز اللوجستي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP) عن انضمام شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين شريكاً للمبادرة، حيث سيضمن انضمام «دبي الوطنية» فرص الحصول على أسعار تفضيلية في أقساط التأمين، والعديد من المزايا الفريدة الأخرى لأعضائها الآخرين من الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للمبادرة، مايك باسكاران، إنه «تم إطلاق برنامج مبادرة الجواز اللوجستي العالمي كخطة تجريبية في دبي، ثم تسارعت وتيرتها بقوة، وحافظت على نموها بصورة ثابتة، حيث تضم شبكة المبادرة 20 دولة و15 شريكاً في مركزها بدبي».

وأضاف باسكاران: «نحن على ثقة بأن انضمام شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين شريكاً للمبادرة سيُعزّز جهودنا الهادفة إلى تسهيل حركة التبادل التجاري العالمية، حيث أتاح لنا فهمنا للمشهد الحيوي في دبي الاستفادة من توجهات القطاع، مثل مسار النمو الذي يشهده قطاع التأمين في هذه الفترة الحرجة والمتغيّرة»، مشيراً إلى أن تأثير جائحة «كوفيد-19» في التواصل التجاري حول العالم زاد من التركيز على قطاع التأمين، بهدف تقليل المخاطر المالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عبدالله النعيمي: «تفخر شركتنا بكونها أول شركة تأمين في المنطقة تدخل في شراكة استراتيجية مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، حيث حفزتنا جهود دبي، وهذه المبادرة التي تستحق الإشادة والتقدير للعمل على بناء أساس قوي من خلال إقامة شراكات ناجحة».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، سنسهم بدورنا في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز قطاع التجارة في المنطقة».

خطوة نحو التوسع

تُعدّ مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أول برنامج ولاء يهدف إلى زيادة فرص التبادل التجاري بين الأسواق في العالم.

ويُمثل انضمام شركة دبي الوطنية للتأمين إلى المبادرة خطوة نحو التوسع بنطاق العروض المقدمة لأعضائها في دبي، في ظل استمرار الزخم القوي الذي يكتسبه قطاع التأمين في دولة الإمارات، حيث تسهم الشركة بدور رائد في توفير أقساط التأمين الملائمة للاستخدامات التجارية والشخصية، منذ تأسيسها في عام 1991 كواحدة من أولى شركات التأمين الوطنية التي أدرجت في سوق دبي المالي.

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