«أدنوك» تعتزم طرح حصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم «شركة أدنوك للحفر»، للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، في ما يتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.

وتوفر «أدنوك» من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر»، فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيساً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات «مجموعة أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، ما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.

وتُعتبر «أدنوك للحفر» أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول المنصات والتجهيزات، ويصل إجمالي عدد الحفارات لديها إلى 96 حفارة برية وبحرية، وحفارات مخصصة للجزر الاصطناعية.

اكتتاب عام

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في «أدنوك للحفر» بسوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال اكتتاب عام أولي.

وأضاف: «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية».

وتابع الجابر: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم (شركة أدنوك للتوزيع) في عام 2017، ما يمثل خطوة مهمة في نهج أدنوك للارتقاء بالأداء، وتوفير وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط (أدنوك للحفر) لتأسيس وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها، ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة في مختلف جوانب القطاع».

وأكد أن «مجموعة أدنوك» ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في «أدنوك للحفر» لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة.

عملية الطرح

ووفقاً للجدول الزمني وعملية الطرح، سيكون حجم الطرح 7.5% من رأسمال «شركة أدنوك للحفر»، كما سيتم بيع جميع الأسهم المطروحة من الأسهم الحالية التي تمتلكها «أدنوك»، فيما يتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

وبحسب البيان، ستتم إتاحة الأسهم المطروحة لأفراد ومستثمرين آخرين في إطار الطرح للأفراد في دولة الإمارات، وكذلك لمستثمرين مؤهلين في إطار الطرح للمستثمرين المؤهلين، وسيتم حجز نسبة 5% من الأسهم المطروحة لمصلحة «جهاز الإمارات للاستثمار».

وأكد البيان أن جميع الأسهم سيتم طرحها من «أدنوك» التي تمتلك 95% من رأسمال «أدنوك للحفر» قبل عملية الطرح. وستتسلم «أدنوك» صافي عائدات الطرح، لافتاً إلى أن عملية الطرح ستتيح لـ«أدنوك» خفض جزء من حصتها من أجل إدارة وتحسين محفظة أصولها بصورة أكثر فاعلية، وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف جوانب أعمالها، وزيادة سيولة التداول في الأسهم وتعزيز مكانتها في مجتمع الاستثمار الدولي.

كما ستستمر «أدنوك» في امتلاك غالبية رأسمال «أدنوك للحفر» بعد الطرح، ولن تقوم شركة «بيكر هيوز القابضة»، التي تمتلك نسبة 5% من رأسمال «أدنوك للحفر» قبل الطرح، بطرح أي أسهم في الطرح العام.

«أدنوك للحفر»

أسهمت النقلة النوعية التي شهدتها «أدنوك للحفر» في تطورها إلى شركة تقدم خدمات حفر متكاملة، ما رفع كفاءة عملياتها التشغيلية في مجال حفر الآبار في المناطق البرية والبحرية، إذ استطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50%، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).

ويعمل لدى «أدنوك للحفر» حالياً فريق مؤلف من 8000 موظف، وهي ملتزمة بشكل أساسي بتحقيق التنويع والتوازن في جميع أقسام الشركة، وتعزيز أنظمة إدارة السلامة والصحة والأمن، من خلال التحسين المستمر بهدف تحقيق ميثاق 100% صحة وسلامة وبيئة.

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